PAEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan polis memurları için açılan komiser yardımcılığı sınavına yönelik başvurular 5 Kasım tarihinde sona eriyor. Toplam 500 kişiye komiser yardımcısı olma hakkını tanıyacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), meslekte en az iki yılı doldurma şartını arayacak. Peki, başvurusu bugün sona eren PAEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
PAEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı'nın açtığı sınava başvuru yapan memurların araştırdığı konu oldu. Dört yıllık lisans mezunu ve iki yıllık meslek geçmişine sahip olan polis memurlarının başvuruda bulunabileceği PAEM için son başvuru günü ise 5 Kasım Pazartesi günü olacak. Peki, PAEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
PAEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ön başvuruları 26 Ekim – 05 Kasım 2018 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılan PAEM başvurusu için sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek.
ARANAN ŞARTLAR NELER?
PAEM’e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak, (01/01/1974 ve sonrası doğanlar)
Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,
Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
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