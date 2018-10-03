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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.10.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

2018 komiser yardımcısı alımı | PAEM sınav giriş belgeleri yayınlandı

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2018 komiser yardımcısı alımı | PAEM sınav giriş belgeleri yayınlandı

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile komiser yardımcılığı sınav giriş belgelerinin e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği açıklandı. Peki, PAEM sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) yapılacak komiser yardımcısı alımı sınavı öncesi, sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte, kurumdan yapılan açıklamanın tamamı...

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne lisans mezunu öğrenci alımları için 06 -19 Eylül 2018 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvuru işlemini tamamlayan kadın adaylardan; 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 3 üncü bendinde “Ön başvuru alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulanmak üzere çağrılır” hükmü gereğince çağırılan en son kadın adayın KPSS P3 Puanı 74,99119 olarak belirlenmiş olup, şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılmıştır.

ADAYLARIN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

1- Adaylar;  Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olmaları halinde bir sonraki gün Mülakat/Sözlü Sınavına tabii tutulacaklardır. (Örneğin 5 Ekim Tarihinde sınava çağırılan bir aday Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olması durumunda, bir gün sonra yani 6 Ekim günü Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır. )

- 13 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 15 Ekim 2018 tarihinde, (14 Ekim 2018 tarihinde Sınav olmadığı için)

- 20 Ekim 2018 tarihinde Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olanlar 22 Ekim 2018 tarihinde Mülakat/Sözlü sınavına katılacaklardır. (21 Ekim 2018 tarihinde Sınav olmadığı için )

Sınava katılacak adayların mağdur olmamaları için yukarıdaki belirtilen tarihlere dikkat etmeleri gerekmektedir.

2- Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

3- Erkek adaylar başvuru ve sınava gelirken sakal traşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.

4- Adaylar fiziki yeterlilik sınavı için gelirken yanlarında spor ayakkabı - eşofman getirmeleri gerekmektedir.

5- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat/ sözlü sınavına alınacaklarından yanlarında uygun kıyafet getirmeleri gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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