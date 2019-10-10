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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

5.PAEM Komiser Yardımcılığı sınav giriş belgeleri yayımlandı! Taban puan 75

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5.PAEM Komiser Yardımcılığı sınav giriş belgeleri yayımlandı! Taban puan 75

PAEM Komiser Yardımcısı sınav giriş belgeleri, Polis Akademisi resmi internet üzerinden erişime açıldı. 5. Dönem PAEM sınav giriş belgeleri E-Devlet bilgileri ile kolayca öğrenilebilecek. Toplam 20 bin adayın mülakata dahil olacağı PAEM Komiser Yardımcısı sürece dair bilgiler, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İşte, PAEM Komiser Yardımcısı sınav giriş belgesi hakkında bazı bilgiler

Polis Akademisi Başkanlığı, Komiser Yardımcısı alımı için sınav giriş belgelerini yayımladı. Polis Akademisi Başkanlığı, duyuruyu şu şekilde yaptı;

"16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne (1.800) Erkek (200) Kadın öğrenci alımı ön başvuruları  17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 8. Maddesinin 3 üncü bendinde “Ön başvuru alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmü gereğince sıralama yapılmış olup, en son kadın adayın KPSS P3 Puanı 75,57977 olarak belirlenmiştir."

PAEM KOMİSER YARDIMCISI SINAV GİRİŞ YERLERİ

PAEM Komiser Yardımcılığı mülakatı için parkur bilgileri yayımlandı
PAEM Komiser Yardımcılığı mülakatı için parkur bilgileri yayımlandı!
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