5.PAEM Komiser Yardımcılığı sınav giriş belgeleri yayımlandı! Taban puan 75
PAEM Komiser Yardımcısı sınav giriş belgeleri, Polis Akademisi resmi internet üzerinden erişime açıldı. 5. Dönem PAEM sınav giriş belgeleri E-Devlet bilgileri ile kolayca öğrenilebilecek. Toplam 20 bin adayın mülakata dahil olacağı PAEM Komiser Yardımcısı sürece dair bilgiler, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İşte, PAEM Komiser Yardımcısı sınav giriş belgesi hakkında bazı bilgiler
Polis Akademisi Başkanlığı, Komiser Yardımcısı alımı için sınav giriş belgelerini yayımladı. Polis Akademisi Başkanlığı, duyuruyu şu şekilde yaptı;
"16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne (1.800) Erkek (200) Kadın öğrenci alımı ön başvuruları 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.
Anılan Yönetmeliğin 8. Maddesinin 3 üncü bendinde “Ön başvuru alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmü gereğince sıralama yapılmış olup, en son kadın adayın KPSS P3 Puanı 75,57977 olarak belirlenmiştir."
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