PAEM komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman bitecek? Polis alımı başvuru şartları neler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPAEM komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman bitecek? Polis alımı başvuru şartları neler?
GeriGündem PAEM komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman bitecek? Polis alımı başvuru şartları neler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.09.2019 - 07:40, Son Güncelleme:

PAEM komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman bitecek? Polis alımı başvuru şartları neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PAEM komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman bitecek? Polis alımı başvuru şartları neler?

Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) yapılacak komiser yardımcısı alımında başvuru süreci devam ediyor. Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere yapılacak komiser yardımcısı alımına başvuru yapabilmek için, PAEM tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor. Öte yandan PAEM komiser yardımcısı alımı başvurularının ne zaman biteceği de merak ediliyor. Peki, komiser yardımcısı alımı başvuru şartları neler? PAEM başvuruları ne zaman bitecek?

Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200'ü kadın, 1.800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak. İşte, söz konusu alımlar hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Polis Akademisi Başkanlığı, 2 bin komiser yardımcısı adayı alacağının da duyurusunu yaptı. Komiser yardımcılığı başvurularının 27 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden tamamlanması gerekiyor.

Komiser yardımcısı olmak isteyen adaylarda aranan özellikler ise 1990 ve sonrası doğumlu olmak ve erkek-kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak ve sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımış olmak gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURUDA KPSS DETAYI

Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adaylığına başvuracak adayların, 2018 ve 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 taban veya üzerinde puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının en az 63 taban puanı almış olması gerekiyor.

Adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyelikleri bulunmayacak.

Adaylarda aranan şartların tamamı Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde "www.pa.edu.tr" yer alıyor. Adayların, başvuru öncesi kılavuzu detaylı şekilde incelemesi tavsiye ediliyor.

PAEM POLİS ALIMI KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Neslican son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'da dehşet anları! Seyirciyi hastanelik etti...
‘Oğlunu götürdük, PKK’ya verdik dediler…’
Cephaneliği böyle yağmalamışlar! Şok görüntüler ortaya çıktı...