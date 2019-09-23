PAEM komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman bitecek? Polis alımı başvuru şartları neler?
Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) yapılacak komiser yardımcısı alımında başvuru süreci devam ediyor. Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere yapılacak komiser yardımcısı alımına başvuru yapabilmek için, PAEM tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor. Öte yandan PAEM komiser yardımcısı alımı başvurularının ne zaman biteceği de merak ediliyor. Peki, komiser yardımcısı alımı başvuru şartları neler? PAEM başvuruları ne zaman bitecek?
Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200'ü kadın, 1.800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak. İşte, söz konusu alımlar hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Polis Akademisi Başkanlığı, 2 bin komiser yardımcısı adayı alacağının da duyurusunu yaptı. Komiser yardımcılığı başvurularının 27 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden tamamlanması gerekiyor.
Komiser yardımcısı olmak isteyen adaylarda aranan özellikler ise 1990 ve sonrası doğumlu olmak ve erkek-kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak ve sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımış olmak gerekiyor.
BAŞVURUDA KPSS DETAYI
Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adaylığına başvuracak adayların, 2018 ve 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 taban veya üzerinde puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının en az 63 taban puanı almış olması gerekiyor.
Adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyelikleri bulunmayacak.
Adaylarda aranan şartların tamamı Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde "www.pa.edu.tr" yer alıyor. Adayların, başvuru öncesi kılavuzu detaylı şekilde incelemesi tavsiye ediliyor.
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