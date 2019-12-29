PAEM Komiser Yardımcısı alım sonuçları açıklandı! İşte, adayları ilgilendiren o bilgiler

PAEM Komiser Yardımcısı alım sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Polis Akademisinin 28 Aralık akşam saatlerinde duyurduğu PAEM sonuçları, aday bilgileri ile kolayca öğrenilebiliyor. İşte, PAEM Komiser Yardımcısı alım sonuçları hakkında detaylı bilgiler

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIM SONUÇLARI

PAEM Komiser Yardımcısı alım sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları aşağıdaki linke tıklayarak kimlik bilgileri ile öğrenebilecek.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asıl olarak kazanan öğrenci adayları Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde hazır bulunacak.

(ADRES: EYMİR MAHALLESİ 49. SOKAK GÖLBAŞI /ANKARA)

Adaylardan istenenler şu şekilde olacak;

1. 5 Adet Biyometrik Fotoğraf (sakalsız ve bıyıksız son iki ay içerisinde çekilmiş)

2. 2 Adet Lise Diploma Fotokopisi

3. 2 Adet düz lacivert renk kumaş pantolon

4. 2 Adet Mavi Gömlek

5. Düz desensiz tek renk lacivert kravat

6. Siyah Ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)

7. Siyah Mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)

8. Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Siyah veya Lacivert Tek Renk)

9. Terlik (Mavi veya Siyah Tek Renk)

10. Yeteri kadar Siyah Çorap

11. Pijama Takımı, şampuan, banyo ve el sabunu,banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri

12. Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst siyah termal içlik