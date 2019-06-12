PAEM Eğitim Sonu sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
Polis Akademisi Başkanlığı, PAEM Eğitim Sonu sınav tarihlerini internet sitesi üzerinden açıkladı. Sınav için heyecanlı bekleyiş devam ederek, adaylar da sınav yerlerini ve sınav tarihlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, PAEM Eğitim Sonu sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan PAEM Eğitim Sonu sınav tarihleri belli oldu. Sınav tarihlerini öğrenen adayların gözü şimdi de sınav giriş yerlerine çevrildi. Peki, PAEM Eğitim Sonu sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, PAEM Eğitim Sonu Sınavı ile ilgili detaylar.
2018-2019 eğitim-öğretim yılında değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararı vb.) PAEM öğrencilerine Aday Komiser Yardımcısı Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Polis Akademisi Başkanlığında 17 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır.
SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Söz konusu sınava katılacak öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Eğitim Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle