PAEM 2 bin komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacak. Ön başvuru sürecine dair esaslar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden takip edilecek. İşte, 2 bin komiser yardımcısı alımına dair merak edilen bilgiler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı, 2 bin komiser yardımcısı alımına dair detayları henüz açıklamadı. Başvuru tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları, www.pa.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.

2 BİN KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2019-2020 sezonu için yapılacak olan komiser yardımcılığı pozisyonu için öğrenci alım şartları henüz yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz yılın alım şartları şu şekilde olmuştu;

"1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (2017 ve 2018 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak)

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak, ( 2017 ve 2018 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (63,000) taban puan veya üzerinde )

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, (01/01/1989 ve sonrası doğanlar)

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Sağlık Şartlarını indirmek için Tıklayın)

( PAEM Lisans mezunu adayların boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır. Adayların; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. )

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm

olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

15) Erkek adaylar için şahsen başvuru tarihi itibariyle 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiği bulunmamak,(Ocak 2019 tarihine kadar askerliği ile ilişiği bulunmamak)

PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir."