Paçayı bırak morinaya bak

HALK arasında kemik sağlığı açısından çok faydalı olduğu bilinen paça çorbası meğer kemiğe faydalı değilmiş. Türk bilim insanlarının tıp literatürüne giren çalışması sonucu halk arasında yüzlerce yıldır yaygın olan “kemiğe iyi gelir” bilgisinin yanlış olduğunu ortaya koydu. Araştırma, paça çorbasının kemiklere faydası olmadığını, aksine fazla tüketildiğinde karaciğer, böbreklere zarar verdiğini tansiyonu yükselttiğini ortaya koydu.



DOĞRUDAN ONARIYOR

ABD'deki University of Illionis College of Medicine'dan bilim insanları 2006 yılında 7 farklı bilimsel çalışmayı değerlendirerek, morina balığının derisinde bulunan kolajen peptit maddesi ile kireçlenme tedavisinde önemli bir aşama kat edildiğini, bugüne kadar kullanılan tüm tedavilerin aksine bu maddenin doğrudan onarmaya yardımcı olduğu sonucuna vardı.



4 KİŞİLİK EKİP

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Tuğrul Eren başkanlığında 4 kişilik bir uzman ekip, 2018 yılında Türkiye'de benzer bir çalışma yaparak kolajen peptit ile kireçlenme (osteoartrit) tedavisinde yüzde 55 oranında ağrıda azalma ve hareket kabiliyetinde iyileşme kaydettiklerini ortaya çıkardı. Türk bilim insanlarının çalışmasının sonuçları da Clinical Medicine ve PubMed isimli bilimsel dergilerde yayınlanarak tıp literatürüne girdi.



BÖBREĞE ZARARLI

Araştırmanın sonuçları Türkiye'den 200 fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının katıldığı "Bilimin Işığında" toplantısında açıklandı. Toplantıya başkanlık yapan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cihan Aksoy, Prof. Dr. Canan Karatay'ın paça çorbası önerisine atıfta bulunarak bunun gibi yiyeceklerden alınan kolajenin düşük dozlarda alındığında faydası olmadığını, çok fazla tüketildiğinde karaciğer, böbreklere zarar verdiğini ayrıca tansiyonu yükselttiğini belirtti ve şunları söyledi:



5 KİLO İÇİLİRSE

“Eskilerden günümüze gelen bir gelenek vardır. Eklem bağları, ağrısı, kırık olaylarında Anadolu´da bir an önce iyileşmesi için paça çorbası içilirdi. Çünkü paçanın içinde kolajen vardır. Kolajen hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan proteindir. Siz belki 5 kilo çorbayı içtiğinizde iyileşirsiniz ama onu hazmedecek karaciğere onu atacak olan böbreğe zarar verirsiniz.”



MORİNA İYİLEŞTİRİR

Prof. Dr. Aksoy, son yıllarda yapılan bir çalışmada ortaya çıkan ve doğrudan hedefe ulaşarak, iyileştirme yapabilen kolajen peptitlerden bahsetti ve şunları söyledi: "Doğada insana yararlı olabilecek kolajenler vardır. Bu kolajenlerin bir kısmı aktif yani çalışan peptitlerdir. Bulunduğu ortamda aktif olan kolajen, biyolojik yararlılığı olan bioaktif peptit işe yarar. Özellikle yıpranmaya bağlı şikayetlerin giderilmesi için hastalara önerdiğimiz morina balığından elde edilen peptitler işte bu özellikleri taşıyor. Yapılan çalışmalarda bu kolajenin aktif olduğu, iyileştirici etkisi görülmüştür. Kuzey Denizi´nin soğuk sularında yaşayan morina balığının derisinden elde edilen bir aminoasit olan kolajen peptitler eklem ve kıkırdak sağlığının ilacıdır."



BAĞIRSAK EMEMİYOR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alp Çetin de, yiyecekler ile alınan kolajenin yüksek moleküler ağırlığı olduğu için bağırsaklardan emilmediğini ve kıkırdak dokusuna ulaşamadığını ancak paça çorbasındaki kolajenden farklı olarak daha kırpılmış halde morina balığındaki bulunan kolajen peptitin doğrudan kıkırdaklara ulaşarak tedavi edici özelliği olduğunu söyledi.



DOĞAL AMA ZARARLI BESİN

NİŞANTAŞI Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanı Prof. Dr. Koray Ünay ise kolajenin çok büyük olduğu için hücrelere giremediğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Toplumdaki yaygın görüş, doğal olan her şeyin daha yararlı olduğu yönünde. Bu yanlış bir inanıştır. Doğal kolajenin de çok iyi olduğu düşünülüyor, bu yanlış bir düşüncedir. Vücudun içinde oluşturulan doğal kolajen işe yarar. Dışarıdan alınması gerektiğinde doğal kolajen çok büyük olduğu için hücrelerin içine giremez ve işe yaramaz. Parçalanıp, işlendiği takdirde işe yarar. Eklemin ve kıkırdağın vitamini kolajen peptitlerdir. Kısacası sağlıklı eklemin sırrı kollajen peptitlerdir.”