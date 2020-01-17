Özür grubu atama sonuçları ne zaman belli olacak?

Özür grubu atama sonuçları için merakla beklenen süreç başladı. Binlerce öğretmenin çeşitli nedenlerle talep ettiği özür grubu atama süreci için sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, özür grubu atama sonuçları nereden sorgulanır? İşte, o bilgiler

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özür grubu atama sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI AN BU SAYFADA OLACAK

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile boşalması muhtemel eğitim kurumlarından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle norm kadrosu boşalan eğitim

kurumlarına öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde

belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacak.