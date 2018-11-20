Öztürk Yılmaz'dan ihraç kararı sonrasında açıklama
Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç kararının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Disiplin Kurulu'nun kararı yargıdan dönecektir" dedi
Kararın ardından TBMM'de konuşan Öztürk Yılmaz şunları söyledi:
Disiplin Kurulu'nun kararı yargıdan dönecektir.
Bu sürecin halkın derin vicdanında kabul görmeyeceğini söylemek isterim.
Yanlış yapanlara karşı sesimizi çıkarma mücadelesi devam edecektir.
Kimseye karşı gönül kırgınlığım ve sitemim yoktur.
.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle