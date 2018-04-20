Öztürk Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Öztürk Yılmaz'ın hayatı

CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın kim olduğu, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar, Öztürk Yılmaz'ın kim olduğunu sorgulamaya başladı. İşte, bir dönem diplomatlık da yapan Öztürk Yılmaz Hakkında merak edilen detaylar...

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

19 Eylül 1970 tarihinde o dönemler Kars'a bağlı olan Ardahan'da dünyaya gelen Öztürk Yılmaz'ın babasının adı Şerafettin annesinin adı Anahanım'dır. Liseden mezun olana kadar memleketi Ardahan'da eğitimine devam eden Öztürk Yılmaz, üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olarak tamamladı.

Çeşitli devlet görevlerinde bulunan Öztürk Yılmaz, 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya (Daire Başkanı) daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında (Daire Başkanı olarak) görev yaptı.

Bu görevlerinin yanında yurt dışında ise, Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde (Müsteşar olarak) görev yaptı. Musul Başkonsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Tacikistan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

CHP Kurultayında PM Üyeliğine seçildi ve akabinde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. AB'nin Kalkınma ve Entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı. İngilizce tez konusunda AB'nin Kosova ve KKTC'ye dönük farklı yaklaşımını değerlendirdi. Ayrıca Sıla Üniversitesi Rusça Bölümü sertifikalıdır.

Evli ve üç çocuk babası olan Öztürk Yılmaz, ileri düzeyde İngilizce ve Rusça bilmektedir.