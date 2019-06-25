Öztrak: Seçimsiz dört yıl önemli fırsattır
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçiminin ardından “Ülkenin gerçek gündemine dönme vakti geldi” dedi.
Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Bugün 24 Haziran 2018 seçimlerinin birinci yıldönümü. 24 Haziran seçimlerine gidilirken ‘Verin oyu kardeşinize her şeyi düzelteyim, ekonominin sorumlusu benim’ denildi. İstanbul seçimi geride kaldığına göre ekonomi ile ilgili taahhütlerini anımsatma zamanı gelmiştir. Artık seçim bitti, ülkemizin gerçek gündemi olan ekonomiye dönme zamanı geldi.
(Erken seçim beklentisi var mı) Türkiye seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilmiş sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Seçimsiz dört yıl, önemli bir fırsattır. Herkes işine odaklanmalıdır.”
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