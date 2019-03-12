Öztrak: Ezan milletimizin kutsalıdır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında Taksim’deki Kadınlar Günü yürüyüşüyle ilgili tartışmalar konusunda özetle şunları söyledi:
“Ezan milletimizin kutsalıdır, hiç kimsenin ne ezanı Muhammed ne de ezanla ilgili derdi vardır. Zaten yürüyüşü düzenleyen kadın örgütleri bir açıklama yapmış, o gürültünün, o düdüklerin meydana girmelerini engelleyen polisleri protesto için yapıldığını ifade etmişlerdir.” Öztrak, toplantıda Edremit belediye başkan adayı Selman Hasan Arslan’ın kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi. Ancak Öztrak, daha sonra “Disipline sevk edilen kişi eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu’dur” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle