Özlem'i 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü, savunması şoke etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖzlem'i 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü, savunması şoke etti
GeriGündem Özlem'i 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü, savunması şoke etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM / DHA
26.10.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Özlem'i 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü, savunması şoke etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özlem'i 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü, savunması şoke etti

Bursa'da, sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38) 18 yerinden bıçaklayarak, öldüren Hasan Gündoğdu (45), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Gündoğdu, mahkemedeki savunmasında, "Tasarlayarak yapmadım, aniden oldu. Korkutmak istemiştim. Amacım öldürmek değildi" dedi.

Olay, geçen salı günü, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip etti. İkili, bir süre sonra sokak ortasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasan Gündoğdu, tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli'yi 18 yerinden bıçakladı. Meşeli, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırıldı. Hasan Gündoğdu ise olayın ardından eski eşinin el çantasını alarak, kaçtı. Özlem Meşeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

GÜVENLİK KAMERASI YAKALATMIŞTI

Hasan Gündoğdu'nun kaçış anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkıp, Gündoğdu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Hasan Gündoğdu, ekiplerin çalışması sonucu çarşamba günü Çınarönü Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Gündoğdu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tekstille uğraşırken, bir süre önce işlerinin bozulması üzerine iş yerini kapattığı öğrenilen Hasan Gündoğdu, polisteki ifadesinde, Özlem Meşeli'nin, erkek arkadaşıyla birlikte parasını yediğini, nispet yapar gibi kendi oturduğu mahallede ev kiraladıklarını, bu yüzden tartışırken sinirlenip, cinayeti işlediğini iddia etti.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen Hasan Gündoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine "Ne pişman olacağım, 10 milyon paramı yediler" diye yanıt verdi. Mahkemeye çıkarılan Gündoğdu, buradaki savunmasında ise "Tasarlayarak yapmadım. Olay aniden oldu. Korkutmak istemiştim. Amacım öldürmek değildi" dedi. Hasan Gündoğdu, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Özlemi 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü, savunması şoke etti


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tüm illere gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan düğün genelgesi

İncelemeden önce araçlara oto kuaför

Savcıdan skandal mütalaa: istismara tepki göstermedi, sanık beraat etsin

Dünyanın gözü dörtlü zirvede