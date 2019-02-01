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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.02.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Özhaseki'den stadyum sözü

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Özhaseki'den stadyum sözü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da yapacağımız 55 bin kişilik kapasiteli stadyumun projeleri üzerinde son halini verdik." dedi.

Özhaseki, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti.  Dernek binası önünde toplanan taraftarlara seslenen Özhaseki, 55 bin kişilik yeni stadyumun müjdesini verdi.

Ankara'nın başkent olmasından dolayı en iyi hizmetlerin yapılması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Adı başkent, yani birinci. Kentin sanayi, ticaret, kültür, sanat ve sporda da birinci olması gerekiyor. Elbette bunlar var, yok demiyorum. Başkente yakışır mahiyette olabilmesi için birtakım dokunuşlara ihtiyaç var." dedi.

Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemlerde Ankara'nın birçok projesine imza attığını söyledi.

Ankaragücü'nün stadyum ile ilgili sorunlarını çözdüğünü belirten Özhaseki, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da izni ile arkadaşları bir araya getirdik. 15 gün önce anahtarı aldım. Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne teslim ettim ve orada bir maç yapıldı.  Ankara'da yapacağımız 55 bin kişilik kapasiteli stadyumun projeleri üzerinde son halini verdik. Avrupa'nın birçok stadyumunu gezen bir arkadaşınız olarak söylüyorum, en güzel stadyumu yapacağız. Bir yürütme durdurma var ama inşallah kalkar. Orada beraber temel atarız. Ayrıca 26 tane ayrı branşta sporun yapılabileceği, binlerce gencin istifade edebileceği bir tesise de kavuşuyoruz. Ankara'mıza hayırlı olsun."

Özhaseki'ye, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı eşlik etti.

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