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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YILMAZ/ANKARA
24.02.2019 - 01:45, Son Güncelleme:

Özhaseki’den rakibi Yavaş’a sert sözler: HDP’nin oyunu istemiyorsanız…

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Özhaseki’den rakibi Yavaş’a sert sözler: HDP’nin oyunu istemiyorsanız…

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, ismini söylemedi ama rakibi Mansur Yavaş’ı sert sözlerle eleştirdi.

 

AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan’ın proje tanıtım toplantısına katılan Özhaseki özetle şunları söyledi:

“Beni mahkemeye vermişler. Niye vermişler biliyor musunuz? Ortada gözüken Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti ortaklığı. Ama arka tarafta HDP’yi almaya çalışıyorlar. Kandil’in siyasi uzantısıyla iş tutmaya çalışıyorlar. Bunu söylediğim için vermişler. Açık çağrıda bulunuyorum; eğer HDP’nin oyunu istemiyorsanız sizde bizim gibi çıkın deyin ki bu PKK lanet bir örgüttür ve katiller örgütüdür. Onun siyasi uzantıları da, buna sempatik şekilde bakanlar da lanet adamlardır deyin. Söyleyin hadi, lafı dolaştırmayın. Bu katillere övgü dizemezsiniz, evlatlarımızın katillerine övgüler dizemezsiniz. Bu memlekette Allah’ın izniyle bayrağı indiremeyecekler, ezanı susturamayacaklar, birliğimize dirliğimize göz koyamayacaklar.”

Özhaseki’den rakibi Yavaş’a sert sözler: HDP’nin oyunu istemiyorsanız…

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki’nin 19 Şubat’ta katıldığı bir televizyon programında isim vermeden kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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