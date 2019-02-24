Özhaseki’den rakibi Yavaş’a sert sözler: HDP’nin oyunu istemiyorsanız…
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, ismini söylemedi ama rakibi Mansur Yavaş’ı sert sözlerle eleştirdi.
AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan’ın proje tanıtım toplantısına katılan Özhaseki özetle şunları söyledi:
“Beni mahkemeye vermişler. Niye vermişler biliyor musunuz? Ortada gözüken Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti ortaklığı. Ama arka tarafta HDP’yi almaya çalışıyorlar. Kandil’in siyasi uzantısıyla iş tutmaya çalışıyorlar. Bunu söylediğim için vermişler. Açık çağrıda bulunuyorum; eğer HDP’nin oyunu istemiyorsanız sizde bizim gibi çıkın deyin ki bu PKK lanet bir örgüttür ve katiller örgütüdür. Onun siyasi uzantıları da, buna sempatik şekilde bakanlar da lanet adamlardır deyin. Söyleyin hadi, lafı dolaştırmayın. Bu katillere övgü dizemezsiniz, evlatlarımızın katillerine övgüler dizemezsiniz. Bu memlekette Allah’ın izniyle bayrağı indiremeyecekler, ezanı susturamayacaklar, birliğimize dirliğimize göz koyamayacaklar.”
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki’nin 19 Şubat’ta katıldığı bir televizyon programında isim vermeden kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.
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