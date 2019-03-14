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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
14.03.2019 - 23:43, Son Güncelleme:

Özhaseki'den Mansur Yavaş'a: "Doğru adamsan çık bunları anlat"

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Özhaseki'den Mansur Yavaş'a: "Doğru adamsan çık bunları anlat"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin, "(Bunlara namusluca cevap ver) demek benim hakkım. 82 milyon insanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP adayının ne işler çevirdiğini bilmek hakkı. Doğru adamsan çık bunları anlat, değilsen hiç kıvırma." dedi.

Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin soruları yanıtladı.

Seçim çalışmalarında projeleri ve taahhütlerini anlattığını belirten Özhaseki, "Şu ana kadar ben karşı tarafı, rakipleri ve özellikle CHP'nin adayını işi bilmemekle suçladım. Şahsıyla benim ilgim yok ama gerçekten belediye başkanlığını bilmiyor. Ankara'yı, belediyeciliği bilen adam gaf yapmaz. Ayrıca projesi de yok. Geçmişte iki seçim boyunca yapmış olduğu taktikle bu seçimi de alacağını zannediyor. CHP'nin yanılgısı da burada." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, kendisinin belediyecilikte bir marka olduğunu ve şu ana kadar kimsenin kendisi için "bilmiyor, çalışmadı, geçmişte ne yapmış" diyemediğini ifade ederek, "Destanlar yazdım. Bir ekoldür Özhaseki. Devletin kesesinden para harcamadan proje nasıl yapılır? Ben bunun kitabını yazmış bir insanım." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nı "anlı şanlı iktidar" olarak niteleyen Özhaseki, 82 milyon vatandaşın bu ittifaka saygı gösterdiğini söyledi.

CHP ve İYİ Parti'nin iş birliğine de değinen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Meşru iki tane parti, diyecek bir şey yok ama bir de söyleyemedikleri, utandıkları bir ortak var. İttifak yapıyorsanız ortağınızın adını söyleyin. Siz saklıyorsunuz, utanıyorsunuz ama Kandil, eş başkanları ilan ediyor. Bir taraftan da bu işin tehlikeli bir gidişat olduğunu gördüğü için Saadet Partisi de üstü örtülü bundan istifade etmeye çalışıyor. Rahmetli Erbakan'ın kurmuş olduğu partinin başındaki insanların partiyi getirmiş olduğu nokta. Bize karşı bakışlarındaki o aşırı soğukluk, öfkeli tavır beni son derece rahatsız ediyor ama devlet, millet düşmanlarıyla bir araya gelmekten kaçınmıyorlar. Mecliste bunların bir temsilcileri var. Ateş püskürüyor, hakaretlerin bini bir para. Diyorum ki kesinlikle provokatördür bu adam."

Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki iddialara ilişkin bir soru üzerine, iddiaları ilk olarak gazeteden okuduğunu söyledi.

Sahte senet iddialarıyla ilgili bazı sorular yönelten Özhaseki, "(Bunlara namusluca cevap ver) demek benim hakkım. 82 milyon insanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP adayının ne işler çevirdiğini bilmek hakkı. Doğru adamsan çık bunları anlat, değilsen hiç kıvırma. Adam gibi geç git, işine gücüne bak." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğine" ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine de Özhaseki, "Devlet beyin takdiri. O olayın vehametini gördüğü için... Aday olmadığı dönemlerde, iki kere aday olmuş, 10 sene var. O 10 sene içinde neler yaptıklarını çok iyi biliyor Devlet bey. Hangi işleri takip ettiğini çok iyi biliyor. O yüzden öyle bir çağrıda bulunmuş." açıklamasını yaptı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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