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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/DHA
30.03.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Özhaseki: Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak

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Özhaseki: Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak

CUMHUR İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak. Katiller, Pensilvanya'daki hoca kılıklı sapık sevinemeyecek. Millet sevinecek, bayrak, ezan sevdalıları sevinecek inşallah" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, yarın yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde halkı otobüsten selamladı. Bakan Soylu ve Özhaseki, Yenimahalle Şentepe'de otobüsten inerek kendilerini karşılayan ilçe sakinleriyle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

'5 YIL BOYUNCA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ'

Yenimahalle'de toplanan kalabalığa seslenen Mehmet Özhaseki, "Yarın da sandıklara gidip asıl görevimizi yapıp, Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak inşallah. Katiller, Pensilvanya'daki hoca kılıklı sapık sevinemeyecek inşallah. Millet sevinecek, bayrak sevdalıları, ezan sevdalıları sevinecek inşallah. Yarın akşam sandıklardan bu milletin isteği çıkınca 5 yıl boyunca durmadan gece gündüz çalışacağız, size layık olmaya çalışacağız. Bundan endişeniz olmasın. Dualarınızı desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

 

 

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