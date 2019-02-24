‘Özhaseki sözlerini dikkatli kullanmalı’
MİLLET ittifakının Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, Gölbaşı İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuştu.
Yavaş, cumhur ittifakının adayı Mehmet Özhaseki’nin iki gün önce verdiği suç duyurusuyla ilgili “Bütün delilleri sunacağım” sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Sunsun varsa. Hatta niye delili vardı da neden şimdiye kadar savcılığa vermemiş? O PKK’lıları yakalatmamış? Varsa bildiği PKK’lı buralarda gezen. Ankara’da 20 bin PKK’lı mı var, biz yandık. Bence bu konulara hiç girmesin. Bu ikinci söyleyişim, PKK ve FETÖ konularına girerlerse çok altta kalır Özhaseki.” Özhaseki’nin ‘Ankara’ya tecrübe yakışır’ sloganıyla ilgili de Yavaş, “Eyvah. Tayyip Bey’e hakaret etmiş. Neden derseniz, Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğunda bir günlük belediye başkanlığı yoktu. Özhaseki de küçük bir belediyeden geldi başkan oldu. Özhaseki’nin sözlerini daha dikkatli kullanmasında fayda var” ifadelerini kullandı.
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