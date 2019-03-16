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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)
16.03.2019 - 17:59, Son Güncelleme:

Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var

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Özhaseki: Onları destekleyen Kandil ve Pensilvanya var

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İşin özünde gözüken iki parti var, arkasında da onları destekleyen bir Kandil var, onlara akıl veren bir Pensilvanya var. Bütün bunları herkes görüyor. 31 Mart'ta Ankaralı ve İstanbullu seçmen, bu Türk düşmanlarına, Türkiye düşmanlarına, bu ülkenin birliğine, beraberliğine düşman olanlara en iyi cevabı verecektir" dedi.

AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ni ziyaret etti, Genel Başkan Sinan Ateş ile ortak açıklama yaptı. Özhaseki, "17 yaşımda Ankara'ya gelip, üniversiteye kayıt yaptırıp, Ülkücü hareket içerisinde yer almış bir kardeşinizim. Sonrasında yapılan mücadelelerden dolayı kaydımız silindi, arkasından başka okullar bitirip devam ettik. Önemli olan bu millete sevdalı olmak, bayrağı sevmek, ezana âşık olmak, yerli ve milli olmak. Bu çizgide çocukluğumdan beri devam ediyorum. Bugün burada kardeşlerimizle bir kez daha buluşmanın sevincini yaşıyorum" diye konuştu.

Özhaseki, millet büyüdükçe milletin küçülmesini isteyen, devletin büyümesini istemeyen bir yapıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında, "Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" dediğini anlatan Özhaseki şöyle dedi:

"Bir orta oyunu oynanıyor, CHP ve meşru gözüken ortağı böyle bir ortaklığı göstermek istemiyorlar. Hele hele Ankara'da iki parti bir araya gelmiş gibi numara yapıyorlar. Fakat söyleyemedikleri, utandıkları bir parti var, onun da adını anmıyorlar."

'SEÇMEN 31 MART'TA CEVABI VERECEKTİR'

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin "Ben Kürdistan hayalindeyim" dediğini aktaran Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:

"Arkasından, 'Siz bizi yok sayarak mücadele edemezsiniz, geldiğiniz adaylık da yarın seçileceğiniz durum da bizim sayemizde olacak' diyor. Aynı şeyleri Kandil de söylüyor. Bunları millet görmeyecek mi sanıyorlar. Herhalde milleti saf, anlamaz zannediyorlar. Üstü kapalı vaziyette seçime gitmeye, polemikle, laf kalabalığıyla işi götürmeye, mağdur edebiyatı oynayarak ağlak ağlak gezmeye devam ediyorlar. Ama işin özü öyle değil. İşin özünde gözüken iki parti var, arkasında da onları destekleyen bir Kandil var, onlara akıl veren bir Pensilvanya var. Bütün bunları herkes görüyor. 31 Mart'ta Ankaralı ve İstanbullu seçmen, bu Türk düşmanlarına, Türkiye düşmanlarına, bu ülkenin birliğine, beraberliğine düşman olanlara en iyi cevabı verecektir."

TAKSİ DURAĞINA SÜRPRİZ ZİYARET

Özhaseki, Ülkü Ocakları ziyaretinin ardından geldiği ecza deposunda kendisini çaya davet eden taksicileri kırmayarak taksi durağına gitti. Mehmet Özhaseki burada taksicilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi. Özhaseki duraktan ayrılmadan taksicilere telsiz anonsu yaptı. Ardından ziyaret ettiği ecza deposunda personele hitap eden AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni güçlü bir halde bıraktığını söyleyerek, "Ayrılırken de herkese sordum, 'Bugün Avrupa başkentlerinde ne varsa bizde de var mı?' 'Var evet.' Çok şükür" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ HAKKINDAKİ İDDİA

CHP'nin adayı Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senetle icra takibi' iddialarına da değinen Özhaseki, "Sahte senede dayalı takip yapılmış, Yargıtay karar vermiş, 'Bu sahtedir' diyor. 500 bin lira ceza yazmış bizim adaya. 'Ben sözleşme yapmadım vergi doğardı' diyor şimdi de. Garip bir şey ya. Proje yok, Ankara'yı konuşamıyoruz, hayretler içinde izliyorum şahsen. Allah sonunu hayır etsin diye dua ediyorum" dedi.

Özhaseki'den önce konuşan MHP'li Enginyurt, CHP'li Mansur Yavaş'a, "'Biji Yavaş' yazısından rahatsız olsaydın, dün Sezai Temelli diye HDP’nin Genel Başkanı çıktı dedi ki 'Mansur Yavaş, HDP’lilerin, biz Kürtlerin, PKK sevicilerin oylarıyla seçilecek'. İşte adam olsan derdin ki, 'Hadi oradan, sizin oyunuzla seçiliyorsam, seçilmiyorum' derdin" diye konuştu.

'YAVAŞ EVDE OLUR'

MHP ile AK Parti’nin birbirinden farkı olmadığını ifade eden Özhaseki, "Ha AK Partili Ahmet olmuş, ha MHP’li Mehmet olmuş, hiçbir farkımız yok. Ortak özelliğimiz şu; biz yerliyiz, milliyiz. Bizim kafamız ne Kandil'de ne de Pensilvanya'da. Allah onları da sevindirmesin diye mücadeleye devam ediyoruz" dedi. CHP'li Yavaş'ın sloganının, 'Yavaş, yavaş' olduğunu belirten AK Partili Özhaseki, "Ne yavaş yavaşı kardeşim, yavaş evde olur. Akşam yorulursunuz, eve gidersiniz, pijamayı giyip televizyon seyredersiniz yavaş yavaş. Milletin işini görürken gece gündüz demeyeceksiniz, tatil yapmayacaksınız, uçak hızıyla çalışacaksınız. Biz 5 bin projeyi böyle yapacağız, inşallah" diye konuştu.

'MAĞRUR BİR ŞANTAJCIYA BENZİYORSUN'

Ortaklıkların 50-100 sene sürebileceğinin ve helalleşilerek ayrılabileceğinin altını çizen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ama ortada bir parsa bölüşülüyorsa, bir numara varsa, üstten götürüm varsa o hiçbir gün sürmez. Bir gün birbirlerine düşerler, işte şimdi düştükleri gibi. Duruyor diyor ki, ‘Bu adam kötü, diploması sahte, bu adam şantajcı, bir şeyci'. Ne yapalım? Bize göre ne var? Senin arkadaşın, senin adamın bu. Bizimle ne ilgisi var adamın? Kocaman bir skandalla karşı karşıyayız. Buna cevap vermek zorunda olan da CHP’nin adayı. 'Ben çok mağdurum ağabey' diyor. Ağlak, ağlak geziyor şimdi. Ne mağduriyeti ya, adama mesaj atmış. Diyor ki, ‘Bana bak, ya parayı ver ya da seni şikayet edeceğim, diplomanı iptal ettireceğim, senin cinsel tacizci olduğunu eşine söyleyeceğim, seni Ankara'da yaşatmam'. Mağdur efendi, sen kimi yaşatmıyorsun ya? Hani 'mağdurum' diyorsun ya, boynu bükük ayaklarına yatıyorsun ya, başkalarına ama hayatı zehir etmeyi söylüyorsun orada. 'Yaşatmam' diyorsun, bu nasıl iş ya? Sen mağdurdan çok mağrur bir şantajcıya benziyorsun daha çok orada."

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