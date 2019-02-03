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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arda ERDOĞAN/DHA
03.02.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Özhaseki: O para ile Ankara döneri dağıtacağım

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Özhaseki: O para ile Ankara döneri dağıtacağım

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kazandığını söyleyerek, "Bunun neticesinde de bir paraya hükmedildi. O para da 27 bin lirayı buluyor. Şimdi Ankara döneri dağıtacağım. Parayı ellemeyeceğim, Ankara halkı istifade etsin" dedi.

AK Partili Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Kültür Sarayı'nda 10 federasyon ve 489 dernek temsilcisinin düzenlediği 'Pazar buluşması' toplantısına katıldı. Toplantıda dernek üyelerine seslenen Özhaseki, hazırladığı projeler hakkında bilgi verdi, Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Mehmet Özhaseki, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine manevi tazminat davasının Yargıtayca onanmasının hatırlatılması üzerine, "Aslında bu konuyu anlatırken içimizde bir sızı, acı oluyor" yorumunda bulundu.

'ÖDEME EMRİ GÖNDERDİK, ÖDEYECEK'

Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonra kendisini hedef aldığını söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"İlk Meclis konuşmasında eline dosyalar alarak beni kötülüklerle suçladı. Daha sonra yandaş televizyonlara çıkarak yalanlarını devam ettirdi. Kimi zaman 'rüşvetin belgesi bulundu'’ diyerek yapma resimlerle çıktı, kimi zaman mahkemelere 20 milletvekili gönderip, 'imar daire başkanının 400 evi var' diyerek koca koca manşetler attırdılar. Bütün bu kötülükleri, yalanları, iftiraları aylarca devam ettirdiler. Sabırla bekledik, 2 kere mahkeme gördük. Hepsinde 3'er savcı atandı, hem de karşıt görüşlü savcıları seçtiler de atadılar. Oy birliğiyle hepsi 'yalandır' diye kararlar çıktı. Orada aklanmış olmanın vermiş olduğu huzurla söylediği tüm yalanlara dava açmaya başladım, kazanıyorum elhamdülillah. En son dava da 6-7 yıl önceki yalanına dayanıyor. O kadar çok itiraz ettiler ki, 'ne var bunda canım', "biz başkana ne dedik ki, biz onu kastetmedik ki' gibi kıvırarak ifadeler verdiler. Hukuk Genel Kurulu'na çıktı. Hukuk Genel Kurulu’nda bütün hakimlerin oy birliğiyle, 'evet Kılıçdaroğlu sen iftira ettin, yalan söyledin, insanların onuruyla oynadın' diyerek karar çıktı. Bunun neticesinde de bir paraya hükmedildi. O para da 27 bin lirayı buluyor. Ödeme emri gönderdik, ödeyecek. Yalan söylüyorsa, iftira ediyorsa bedelini ödeyecek. Yoksa söylemeyecek, bu huyundan vazgeçecek. 'Evimi satar öderim' sen bilirsin, istediğini sat öde ben bilmem. Benim ona tavsiyem; yalan söylemekten, iftira etmekten vazgeçsin, o zaman evini de satmaz. Makul düzeyde eleştiri yaptığında kimse kimseye bir şey söylemez. Burada bir saat konuştum, kimsenin onuruyla oynamadım, yalan da söylemedim. İnsan olan böyle yapar."

'DÖNER TEZGAHLARINI KURACAĞIZ'

Özhaseki, kazandığı 27 Bin TL'yi alacağını belirterek, "İlk yaptığımda fakir fukaraya sucuk dağıtmıştım, şimdi Ankara döneri dağıtacağım. Parayı ellemeyeceğim, Ankara halkı istifade etsin. Önümüzdeki günlerde bir program yapılacak. Nerede uygun görülürse döner tezgahlarını kuracağız, hep birlikte yiyeceğiz. Genelde et döner olur Ankara'da, ama yanında belki 1- 2 tane kırmızı et yemeyenlere tavuk döner koyarız" diye konuştu.

'POPÜLİST SÖYLEMLERLE KURULAN SİYASİ DENKLEM BİR GÜN ÇÖKER'

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın yayımladığı projeler hakkında konuşan Özhaseki, "Kitap yayınlamak, belge yayınlamaktır. 5 sene sonra insanların huzuruna çıkıp bu konuda yüzleşmektir. Bu cesaret ister. Sadece su ucuzlasın gibi popülist, karşıya laf atan bir şey, sosyal medya üzerinden bir şey, geçti bu günler. Ankara’yı yönetecek insanların Ankara hakkında bilgisinin olması lazım. Geçmişte yönetim tecrübesi ve deneyiminin olması lazım.  Bu konuda birikimi olmadan Ankara yönetilmez. Küçük ilçeden kalkarak raylı sistem nedir, nasıl yapılır, hükümetle ilgili nedir, bu işi bilmeden olmaz. Bu arada devasa projeleri ve Ankara’yı geleceğe taşıyan projeleri bilmeden de olmaz. Popülist söylemlerle karşıtlık üzerine kurulacak olan siyasi denklem bir gün çöker. Zaten o da çöküyor" şeklinde konuştu.

'GÜCÜN YETER Mİ SENİN'

Dünyada ulaşım sorunlarının toplu taşıma ve raylı sistem ile çözüldüğünü aktaran AK Partili Özhaseki, CHP’nin adayı Yavaş'a da göndermede bulunarak, "Metro duraklarında 'park et, devam et' sistemleri vardır. Bütün bunları yaparak zaten trafiği çözersiniz. Ancak, 'ben taksiyi sokmam', yapma ya. Ona gücün yeter mi senin, öyle bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde var? Güldürmesinler, komik fıkralar" dedi.

 

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