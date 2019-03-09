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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
09.03.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

Özhaseki: Neredeyse 5 bin tane projemiz var

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Özhaseki: Neredeyse 5 bin tane projemiz var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bizim ilçelerle birlikte neredeyse 5 bin tane projemiz var. Biz bunları yaparız ve bu bizim taahhüdümüz. Vatandaşımıza duyduğumuz saygıdan dolayı projelerimizi yazdık ve altına imzayı da attık." dedi.

Özhaseki, Keçiören Belediye Meclis Üyesi Adayı Emir Kuşdemir'in Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok kişinin görüşleri sebebiyle karşı karşıya getirildiğini söyledi.

Türkiye toprakları üzerinde yaşayan herkesin kader birliği yaptığını vurgulayan Özhaseki, "Ufacık tefecik farklılıklarla biz birbirimizi neden boğazlıyoruz? Problemimiz olabilir. Problemsiz hangi devlet var ki? Önemi olan bunları çözebilmek için ortak bir irade ortaya koyabilmek." diye konuştu.

İnsanın ırkını ve doğacağı yeri seçme gibi bir şansı olmadığını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Cami temeli atmaya da cemevi temeli atmaya da gittim. Kayseri'deki cemevinin hem arsasını verdim hem de ilk parayı kimden topladım biliyor musunuz? Sünni gruplara dedim ki 'Verin parayı, böyle olacak bu iş.' dedim. İlk parayı onlardan aldım. Lafla yürümez bu işler, kardeşsek atacaksınız parayı. Kayseri'deki Hacı Bektaş-ı Veli Derneğini bilenler açıp sorsunlar. İnşaatta her daraldıklarında beni bulmuşlardır ve on kez gezmişimdir inşaatını."

Özhaseki, Ankara'ya ilişkin projeleri belirlediklerini aktararak yatırım yapılacak sektörlerle ilgili iş sahipleriyle birebir görüşmeler yaptığını belirtti.

"5 BİN TANE PROJEMİZ VAR"

Ankara Sinoplu Dernekler Federasyonunca Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenledikleri etkinliğe de katılan Özhaseki, belediye başkanı olacak kişilerin güler yüzlü ve liyakat sahibi olması gerektiğini belirtti.

Özhaseki, Ankara'daki 25 aday ile vatandaşların huzurunda olduklarına işaret ederek şunları söyledi:

"Bizim ilçelerle birlikte neredeyse 5 bin tane projemiz var. Biz bunları yaparız ve bu bizim taahhüdümüz. Vatandaşımıza duyduğumuz saygıdan dolayı projelerimizi yazdık ve altına imzayı da attık. Karşımızda 5 tane daha rakip var. Bir tanesinden bile proje yazıp da imza atıp dağıttığını görmedim. CHP'nin bir adayı var, üçüncü dönemdir aday ama daha bir tane bile proje duymadım."

Muhalefetin kendisini Kayserili bir aday olmasından dolayı eleştirdiğini belirten Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Tunceli'de doğduğunu söyleyerek "En büyük ayıp ise gelip onun CHP'nin başına oturması. Sonra İzmir'e gidip aday olmuş. Partisi onu İstanbul'dan da aday yapmış. Bana, 'Kayserili birisinin aday olması ayıp.' diyen adam, sen bir kere aynaya bak. İki tane belediyeleri var. Çankaya'daki arkadaş Tuncelili, Yenimahalle'deki arkadaş ise Afyonlu. O ne olacak peki?" diye konuştu.

Özhaseki'nin programlarına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da katıldı.

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