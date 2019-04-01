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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
01.04.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Özhaseki: Ankara’da binlerce sandıkta çok net hatalar var

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki açıklama yaptı.

İşte Özhaseki’nin açıklamasından satır başları:

Ömrü demokrasi mücadelesiyle geçmiş insanlarız. Yaptığımız bütün mücadelelerde her şeyin önünde milletin iradesini tuttuk. Senelerimiz böyle geçti. Dün de bütün Türkiye’de bir iki olumsuz olay hariç büyük bir huzur içerisinde herkes gitti oyunu kullandı. Tabi ki o sandıktan çıkan sonuçlara hepimizin saygı duyması icabet ediyor.

Bizler de üç ay boyunca seçim kampanyamızda dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince derimizi anlatmaya çalıştık. Anlattığımız projeler insanımızın hoşuna gitti. Bir tek kem sözle bile karşılaşmadık. Bizleri Ankaralı hemşerilerimizin sevdiğinin de farkındayız. Ancak seçimleri bir tek projeler ve adaylar etkilemiyor. Birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Dün de böyle bir sonuç tecelli etti. O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne.

Ben önümüzdeki günlerde inşallah hayırlı sonuçlar alırız. İtirazlar yapılıyor. Bunun temel sebebi ille de biz alalım değil. Bir oyun zayi edilmemesi, millet iradesinin tecelli etmesi duyusudur. Oradan da çıkacak sonuçların her ne olursa olsun bizler tarafından kabul görüleceğinin bilinmesi lazım.

ANKARA İÇİN UMUTLU MUSUNUZ?

Haliyle Ankara’da da binlerce belki sandıkta çok net bariz hatalar var. böyle söyleyelim artık. Onların düzeltilmesi tek amacımız. İlle de sonuç değişsin diye bir gayretimiz yok. İlle de biz almak istiyoruz diye bir gayretimiz yok. Milletin iradesi sandığa nasıl atılmışsa, onun da tecelli etmesini arzu ediyoruz. Millet ne oy vermişse sonuç o çıksın istiyoruz. Bugün de tabi ki aynı söylediğimiz kurallara uygun davranacağız bizi.

NE GİBİ BARİZ HATALAR?

Biraz önce İstanbul’dan gönderdiler oy tutanağı. Cebimde örneği var mesela, bir yerde 201 oy Binali Bey almış, 100 küsür oy karşı taraf almış. 201 oyu İşçi Partisi’ne yazmışlar, Binali beye 1 oy yazmışlar. bunun gibi çok net hatalar var. Kasıt da olabilir, hata da. Herkes seçimlerde kendisini ifade edebilecek şekilde sandığa gider oyunu atar. Bunun doğru çıkmasını istiyoruz.

ANKARA’DA DA VAR MI?

Epeyce var, az değil. O kadar çok ki. Bunlar ne kadar sonucu etkiler göreceğiz önümüzdeki günlerde.

Bir kere açık ara birinci partiyiz. 16 yıldır seçimlere giriyoruz. Bu bir rekordur, dünya rekorudur. Karşıda dörtlü ittifaklar olmasına rağmen açık ara birinci parti çıkıyoruz. Seçimlerden daha üst de bir oy alıyoruz. Ancak şehirlerde yapılan oylamalarda da ittifakların biraz önce geçip belediye alması veya kaybetmesi çok o kadar önemsenecek durum değildir.

Cumhur İttifakı bir beka meselesidir. AK Partili Ahmet efendi olmuş, ha MHP’li Mehmet efendi olmuş. O yüzden de ittifakın kurallarına çok saygılı ve uygun davrandık.

Biz bu arada tabi ki CHP’den belediyeler aldık. MHP’den bize geçen, bizden MHP’ye geçen belediyeler aldık. Bunlar demokrasinin sonucudur. Vatandaş yeni yüzler, simalar görmek isteyebilir. O yüzden de ufak tefek değişiklikler olabilir. Ama en önemli husus, Türkiye’nin açık ara birinci partisiyiz.

Önümüzdeki dönemde AK Partili belediyeler olarak biz, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 10 maddelik manifestonun takipçisi olacağız. Cumhurbaşkanımız ne talimat vermişse onların sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkasında olacağız.

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