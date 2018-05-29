Özgürlüklerden vazgeçmek yok

"Kardeşliğimizi hedef alanları hezimete uğratmaya var mısınız? Siirt işi bitirmiş, işte Siirt, Siirt'e yakışan budur. Biriz, beraberiz, diriyiz, iriyiz biz birlikte Türkiye'yiz. AK Parti olarak başından beri bölücülüğe, kardeş kavgasına asla müsaade etmedik. Güvenlik esastır ama güvenlik uğruna özgürlüklerden vazgeçmek yoktur. Kürtlüğünüzle iftihar edin, Arap iseniz övünün ama bir şeyi unutmayalım; ay yıldızlı bayrağımız aynıdır, tek vatan, gerisi bizim zenginliğimizdir. 35 yıldır bu terörden çok çekiyoruz; 1984'ten bu tarafa ne kadar büyük kayıplarımız oldu. Bölgenin kalkınması gecikti, Şırnak’tan Van’a Siirt üzerinde Bestler Deresi’nden geçecek yola yeni başlayabildik. Niye? Terör yüzünden.



Kürtlerin sorunları ile bunların alakası yok. Diyarbakır’da, İdil’de, Şırnak’ta sizlerin evlerinizi yıkan bu alçaklar değil miydi? AK Parti, devlet ile millet arasındaki mesafeyi kaldırdı, vatandaş ile devleti kucaklaştırdık. Dünya alem bilsin, Kürt de bizim, Zaza da bizim, Van da bizim, Sinop da bizim. Bizler, Alparslan’ın ve Selahaddin Eyyubi’nin torunlarıyız, bizler aynı kıbleye yönelen, aynı camide saf tutanlarız. Yeter ki kardeşlerim oynanan oyunların farkında olalım. Biz bu anlayışla 16 yıl boyunca 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' dedik, hizmet ve kalkınma siyasetini benimsedik. Çukur siyaseti ile şehirleri yakıp yıkmadık.



Şunu dost ve düşman herkesin bilmesini istiyorum; milletimizin güvenliği konu olunca, milletimizin huzuru, topraklarımızın bütünlüğü mevzubahis olunca bizim için Fırat’ın doğusu olmuş batısı olmuş hiç fark etmez. Terör neredeyse gideriz, yerinde yok ederiz.



‘ENİŞTE’ KARARI

AK Parti sorunları torunlara havale etmeyen partidir, laf değil, icraat yapan partidir. Muhalefet adayları boş konuşuyor, laf üstüne laf ama Siirtli kimin icraat yaptığını biliyor. Siirt işi bitirmiş, enişteyi (Tayyip Erdoğan) cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş. Ama bizi unutmayın, AK Parti güçlü olacak, Meclis güçlü olacak. Cumhurbaşkanı daha güzel hizmetler yapacak.”