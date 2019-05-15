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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Özgürlükçü bir partiyiz’

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'Özgürlükçü bir partiyiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında “Biz özgürlükçü bir partiyiz, yasakçı bir parti değiliz. Her inanca saygımız var. İnsanları inançları nedeniyle ayırmıyoruz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

İNSANLARI AYIRMIYORUZ

“Eğer insan varsa karşımızda siyaset kurumunun görevi onun inancıyla uğraşmak değil, çocuğu işsizse, geçinemiyorsa çocuğuna iş bulmaktır. Ramazan sofraları kuruluyor. O sofralarda Kur’an telaveti var, dualar okunuyor. Sonra bir kişi kürsüye çıkıyor ağıza alınmadık her şeyi söylüyor. Bu doğru değildir. Biz özgürlükçü bir partiyiz, yasakçı bir parti değiliz. Her inanca saygımız var. İnsanları inançları nedeniyle ayırmıyoruz. CHP özgürlükçü, AK Parti yasakçı bir partidir.

Evlatlarını arayan anneler, yani Cumartesi Anneleri. Bu annelerin tek isteği var, ‘oğlumuzun kemiklerini verin, mezarı nerede onu bari gösterin’. Hani sen demokrattın, hani faili meçhullere karşı mücadele edecektik? Bir anneye el kalkmaz, bir anne tekmelenmez, dövülmez. Hangi inançta anneye el kaldırmak vardır? Barış Akademisyenleri’nden Prof. Dr. Füsun Üstel, hapse giriyor. Neden? Barış istedi diye.

İMAMOĞLU SİZİN HAKKINIZI SAVUNDU

İmamoğlu 18 gün büyükşehir belediye başkanlığı yaptı. Dedi ki; ‘Suda yüzde 40 indirim yapacağım, Ramazan pidesini 1 lira yapacağım, öğrenci kartını 50 liraya indireceğim’. Bunu hazmedemediler. Mazbatasını aldılar. İmamoğlu belediye otobüsüne binenler için çalışıyor. Rantiye sınıfı için çalışmıyor. Onun için tahammül edemediler. İstanbullulara sesleniyorum, sizin İmamoğlu’na 23 Haziran’da oy verme yükümlülüğünüz vardır. O sizin hakkınızı savundu. İmamoğlu’ndan korkuyorlar seçilecek diye. Elbette seçilecek.

sandık aynı sandık

Sandık aynı sandık, seçmen aynı seçmen, sandık kurulu aynı sandık kurulu, oy pusulaları da aynı oy pusulaları. YSK diyor ki ‘Sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde yanlışlık var, diğerlerinde yok’. Biz de dilekçe verdik, tamamını iptal edin, hodri meydan dedik. Karar verdiler ‘Olmaz’ dediler. O yedili çeteye söylüyorum, haysiyet, onur varsa görevi bırakırsınız. Bir ilçe düşünün yüzde 70 ile birisi kazanıyor KHK’lı. Dediler ki ‘Sana mazbatayı vermiyoruz.’ Kime vereceğiz? İkinci sırada yüzde 15 ile kazanana vereceğiz. Hangi hak, hangi hukuk, hangi adalet? Sizin zaten sadece bu olay dolayısıyla istifa etmeniz lazım."

CHP’DEN TEKLİF: 8 HAZİRAN BEDELLİ CELBİ ERTELENSİN

CHP, 8 Haziran’da başlayacak 21. dönem bedelli askerlik celbinin 23 Haziran’daki İstanbul seçimi nedeniyle ertelenmesi için Meclis’e yasa teklifi verdi. Genelkurmay Başkanlığı, 30 Mart’a denk gelen 16. dönem bedelli askerlik celbini, 31 Mart seçimi nedeniyle 3 Nisan’a ertelemişti. 21. dönem bedelli askerlerin celp takvimi de 8 Haziran’da başlayacak. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tarafından sunulan teklifte, 21. celp döneminin Milli Savunma Bakanlığı’nca belirlenen ileri bir tarihe veya son bedelli askerlik celp döneminin sonuna alınması öngörüldü. Karasu’nun teklifi kabul edilirse, İstanbul’da kayıtlı bedelli yükümlülerinin 21 günlük temel eğitime gitmeden önce 23 Haziran’da oy kullanmasının önü açılacak. (ANKARA)

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