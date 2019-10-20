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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Özgürlüğü size ve bize çok görüyorlar

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Özgürlüğü size ve bize çok görüyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, Dolmabahçe Sarayı’nda ‘Afrika: Çıkarsız dayanışma, iyilikte yardımlaşma’ başlığıyla üçüncüsü düzenlenen Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi’nin açılış konuşmasını yaptı.

Kendisini ‘Afrika dostu, Afrika sevdalısı’ bir siyasetçi olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:

“Yatırımcılarımız ürün satmanın ötesinde istihdam oluşturan, Afrika’nın kalkınmasını, güçlenmesini sağlayan projelere ağırlık veriyor. Afrika’nın köklü geleneklerine saygı gösteren Türk girişimciler, kıtanın her yerinde çok büyük bir hüsnükabul görüyor. Hamdolsun bugün kıta ile münasebetlerimiz altın çağını yaşıyor. 24 milyar doları bulan ikili ticaretimiz günden güne artıyor. Her seviyede karşılıklı ziyaretler sıklaşıyor.

BAŞKALARINA LÜKS GÖRÜYORLAR

Yıllarca kıtanın kaynaklarını sömürenler, Afrikalı mazlumların kanı, canı, elması, petrolü üzerinden kendilerine ikbal devşirenler, Türkiye’nin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yürüttüğü işbirliğini hazmedemiyor. İstiyorlar ki Afrika kendilerine bağımlı olmaya devam etsin. İstiyorlar ki Afrika’nın doğal kaynakları Batılı şirketleri, Batılı devletleri zenginleştirsin. Kendi vatandaşlarına hak gördüklerini Afrika ve diğer coğrafyalar için lüks görüyorlar. Özgürlüğü size ve bize çok görüyorlar. Demokrasiyi size ve bize çok görüyorlar. Refah, huzur, ekonomik kalkınmayı size ve bize çok görüyorlar. Kıtanın tarihi biraz da bundan dolayı soykırımların, çatışmaların tarihidir.”

FRANSA’YA RUANDA HATIRLATMASI

Erdoğan konuşmasında, Ruanda katliamındaki rolü sebebiyle isim vermeden Fransa’ya yüklenerek şunları söyledi: “1994’de Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden iyi biliyorsunuz. Barış Pınarı harekâtından dolayı bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur. Vahşete rağmen Batılı devletler soykırımcılara silah satışını durdurmayı akıllarından dahi geçirmemiştir. Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde, ya katliam ya işgal ya sömürgecilik lekesi mutlaka vardır.”

Özgürlüğü size ve bize çok görüyorlar

TOKALAŞMAYI ABARTTI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 3’üncü Müslüman Dini Liderler Zirvesi’nden ayrılırken Afrika’dan gelen misafirlerin bir bölümüyle tokalaştı. Afrika’nın doğusunda yer alan Mayotte Adası’ndan gelen Younoussa Abaine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tokalaşmayı abarttı. Sert şekilde kendisini çeken Abaine’ye “Maşallah çok kuvvetlisin” diye karşılık veren Erdoğan, elini kurtaramayınca korumalar araya girdi.

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