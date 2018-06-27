Özgür ve Hiroko aşkı böyle başlamıştı! Japon anne çocuğuyla sır oldu...

Mahkemenin yurt dışına çıkış yasağı koyduğu Hiroko Nakaı, tedbir kararına avukatı aracılığıyla itirazı reddedildi. Hiroko Nakaı, son duruşmaya da gelmedi.

BEBEĞİ ALIP JAPONYA’YA GİTTİ

Bodrum ilçesinde yaşayan elektronik mühendisi 33 yaşındaki Özgür Çalık ile Japon piyanist Hiroko Nakaı (35) iki yıl önce internetten tanışıp evlendi. Evlendikten sonra Bodrum’da yaşamaya başlayan Hiroko Nakaı iddiaya göre yumurtalıklarından rahatsız olduğu, ileride anne olamayacağı kaygısıyla bir an önce çocuk yapmak istedi. Hiroko Nakaı, 19 Mart 2017’de sezaryenle kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğin prematüre doğması nedeniyle Hiroko Nakaı’nin ailesi Japonya’dan Türkiye’ye geldi.

Bebek 3 aylık olunca, daha iyi bakılacağını söyleyerek kısa süreliğine çocuğu Japonya’ya götürmek istediğini söyledi. İddiaya göre 17 Haziran 2017’de ailesi ve bebeğiyle Türkiye’den ayrılan Nakaı, Japonya’ya gittikten sonra eşiyle iletişimini kesti. Çocuğunuun kaçırdığından şüphelenen Özgür Çalık, annesinin hasta olduğunu söyleyerek Hiroko Nakaı’ye Türkiye’ye gelmesini söyledi. Özgür Çalık’ın iddiasına göre eşi 100 bin lira karşılığı bebeğiyle birlikte Türkiye’ye geldi. Eşinin, kızını tekrar yurt dışına kaçırmasından korkan Özgür Çalık İstanbul 4. Aile Mahkemesi’ne başvurarak çocuğun ve eşinin yurtdışına çıkmasının önlenmesi için tedbir istedi. Mahkeme, 27 Nisan 2018’de Hiroko Nakai ve ailesine yurt dışına çıkış yasağı kodu. Nakaı’nin eşinin rızası olmadan yurt dışına çıkmasının tedbiren önlenmesine karar veren mahkeme, çocuğun bulunması için emniyete yazı yazılmasını hükmetti.

ÇOCUĞU KAÇIRMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL

Mahkemenin tedbir kararına itiraz eden Hiroko Nakaı’nın avukatı, “Müvekkilim Japonya’dayken eşiyle arası açıldı. Müvekkilim havalimanında gözaltına alınarak ifade vermiştir. Çocuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alınmıştır. Müvekkilin iyi niyeti suistimal edilmiştir. Çocuğu kaçırmaya çalışmaları söz konusu değildir. Müvekkilim bebeği için Türkiye’de kalıp hukuk mücadelesi verecektir. Tedbir kararının kaldırılmasını istiyoruz” dedi. Mahkeme tedbir kararını veren mahkemenin sorumlu olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.

DURUŞMAYA GELMEDİ

Davanın dün görülen duruşmasına baba Özgür Çelik ailesiyle birlikte katıldı. Davalı Hiroko Nakaı ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Özgür Çelik, “Eşim boşanma davası açtı ve mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Çocuğumu 13 aydır görmüyorum. Duruşmaya da gelmediler. Ne yapacağımı ve nerede kaldıklarını bilmiyorum. Çocuğumun sağlığından endişe duyuyorum” dedi.

BEBEĞİN BULUNMASINI İSTİYORUZ

Özgür Çalık’ın avukatı Mehmet Akif Tekelioğlu da “Müvekkilim davalının yaşının ilerlemesi ve yumurtalıklarındaki hastalık nedeniyle bir an önce melez bir çocuk annesi olmak için kendisini kullandığını anlamıştır. Şüpheli sonunda Türkiye’ye gelmeyi kabul etmiş ve uçaktan iner inmez ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Müvekkilim tam 16 saat karakolda beklediği halde çocuğunu görememiş ve şüphelinin ailesinin yardımıyla yeniden kaçırılmıştır. Halen Türkiye’de olduklarını tahmin ettiğimiz şüphelilerin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bebeğin bulunmasını istiyoruz” dedi.

ANA DİLİNİ BİLMEDİĞİ ÜLKEDE HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR

Öte yandın İstanbul Aile Mahkemesi’ne 2 yıllık eşi Özgür Çalık’a boşanma davası açan Hiroko Nakaı, eşinin kusurlu hareketleri nedeniyle evlilik birliğinin bozulduğunu iddia etti. Davalı eşinin sürekli deniz seferinde olduğunu dava dilekçesinde anlatan Hiroko Nakaı’nın avukatı, müvekkiline endometriozis hastalığı teşhisi konulduğunu iddia etti. Eşinin hastalığı yüzünden Japonya’da kalmasını kabul ettiğini belirten Nakaı’nın avukatı, “Müvekkil defalarca eşini Japonya’ya çağırmıştır. Fakat davalı eş ne çocuğunu ne de eşini görmeye gelmemiştir. Müvekkil yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle bir anda dilini ve hukuk sistemini bilmediği bir ülkede haksız yere hukuk mücadelesi vermek zorunda bırakılmıştır. Müvekkilin bu zayıf yönünden faydalanmak amacıyla eşi Özgür Çalık bebeğini annesinden koparmaya çalışmaktadır. 300 bin lira maddi tazminat ve müvekkil ve çocuk için aylık 10 bin lira nafakanın davalıdan alınıp müvekkile ödenmesini talep ediyoruz” dedi.

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