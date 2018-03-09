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    Özgür Özel: MHP’nin yetkili bir ismi raporu talep etti

    ANKARA
    09.03.2018 - 12:58 | Son Güncelleme:

    CHP’NİN dün AK Parti’ye ilettiği seçim güvenliği raporuyla ilgili bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Kendilerine de raporu iletmek isteyen CHP’nin randevu talebini dün geri çeviren MHP’nin bugün CHP’nin Meclis Grubu’ndan raporu istediği bildirildi.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    “Az önce MHP Grubu, Grubumuzdan dün Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna ilettiğimiz seçim güvenliğine ilişkin raporumuzu talep etmiştir. Dün randevu talebimizi reddeden MHP’nin kendi tutumlarıyla bağdaşmayan, kendi açıklamalarını yalanlayan, kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle kamuoyuyla paylaşıyoruz.

    MHP’nin bir görevli aracılığıyla değil, yetkili bir ismi tarafından, partiler arası iletişim nezaketine uygun bir şekilde raporun talep edilmesi durumunda taleplerinin değerlendirileceğini kamuoyuna iletiyoruz.”

     

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    Etiketler: MHP , CHP , seçim güvenliği raporu , Özgür Özel , gündem
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