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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
05.12.2018 - 20:11, Son Güncelleme:

Özgür Özel: Cumhur ittifakının dışında kalan herkes bizim ittifak ortağımızdır

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Özgür Özel: Cumhur ittifakının dışında kalan herkes bizim ittifak ortağımızdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sadece İYİ Parti değil, bu 'Cumhur İttifakı' diye ifade edilen ve sarayın her yere hakim olmasını, her şeyi belirlemesini sağlamak üzere şekillendirilmiş ittifakın dışında kalan, onların dışladıkları, şeytanlaştırdıkları, ötekileştirdikleri, onların umursamadıkları, hor gördükleri herkes bizim ittifak ortağımızdır." dedi.

Kadının seçme ve seçilme hakkının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilişinin 84'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen panele katılmak üzere Tokat'a gelen Özel, Atatürk Kültür Sarayı'ndaki etkinlikten önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İYİ Parti ile CHP arasındaki ittifak görüşmelerinde son durum nedir?" sorusuna Özel, "Biz ilk baştan beri şunu söylüyoruz. 81 milyonun yerel yönetimlerde yönetimine talibiz. Tüm seçmenlerin oyuna talibiz. İttifakımızın temel kuralı geçmiş seçimlerde hangi partiye oy verilmiş olursa olsun seçmenlerimizle sandıkta gönül ittifakı kurmaktır. Bunun dışında bazı siyasi partilerin birbirleriyle yaptıkları gibi pazarlıklar sonucu bazı yerlerde milletvekili çıkartmama, bazı yerlerde belediye başkan adayı çıkarmama gibi pazarlıklar yerine liderlerimiz içinde bulunulan birlikteliğe zarar vermeyecek, Türkiye'ye katkı sağlayacak ve herkesin tercih ettiği iyi belediyecilik, temiz belediyecilik yapacak adayların seçilmesiyle ilgili bir temasta bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ile yaptıkları ittifakı "Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin zorunlu ittifakı gibi değil, onların koltuklarını bırakmamak için mecbur oldukları bir ittifak gibi değil, iyiye dönük, güzele dönük, vatandaşı memnun etmeye dönük bir birliktelik" olarak tanımlayan Özel, "Bu birlikteliği liderlerimiz daha önce yaptıkları görüşmeleri sürdürerek devam edecekler. Bazı yerlerde çok özel durumlar olabilir. Onları görüşmelerden sonra öğreneceğiz." dedi.

"Kaç ilde CHP, kaç ilde İYİ Parti aday çıkaracak" şeklindeki soruya da Özel, şöyle cevap verdi:

"Öyle bir şey yok. CHP, 'şu illerde şunlar, bu illerde bunlar' diye bir pazarlığa girmeyi ve böyle bir tartışmayı sürdürmeyi sağlıklı bulmuyor. Liderlerimiz de ifade ettiler. Önemli olan CHP'nin ve İYİ Parti'nin liderlerinin ortaya koyduğu iyi niyetli yaklaşımı partimizin tüm teşkilatlarının birbirine karşı sürdürmesidir. Sadece İYİ Parti değil bu 'Cumhur İttifakı' diye ifade edilen ve sarayın her yere hakim olmasını, her şeyi belirlemesini sağlamak üzere şekillendirilmiş ittifakın dışında kalan, onların dışladıkları, şeytanlaştırdıkları, ötekileştirdikleri, onların umursamadıkları, hor gördükleri herkes bizim ittifak ortağımızdır. Sadece İYİ Parti seçmeninden değil 81 milyon seçmenden bu gönül ittifakına destek vermelerini istiyoruz."

 

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Son 24 saatte ne oldu? (05.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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