Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç kimdir? Özgür Arduç'un (babası) ailesiyle ilgili korkunç gerçekler

Türkiye’nin Ceren Özdemir cinayetiyle tanıdığı Özgür Arduç, 1986 doğumlu. Dedesi tarafından yetimhaneye verilen Özgür Arduç, 18 yaşına kadar yetimhanede büyüdü. 3 yaşında dedesi tarafından yetimhaneye verilen Özgür Arduç, 2002'ye kadar çeşitli yetimhanelerde büyüdükten sonra 18 yaşından itibaren yurttan ayrılıp geçimini hırsızlık yaparak sağladı. 2005 yılından itibaren çeşitli maddeler kullanan Arduç, 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle hapse girdi. Onur Arduç, 28 Ekim 2019'da nakledildiği Ordu Açık Cezaevinden firar ettikten sonra 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i katletti.



Ceren'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ailesiyle ilgili gerçekleri ise dayısı anlattı. Özgür Arduç'un babası Hüseyin Arduç’un, Özgür doğunca annesinden ayrıldığını ifade eden dayı, şu bilgileri verdi:



"Özgür Arduç’un babası Hüseyin, Özgür doğunca annesinden ayrıldı. 1989 senesinde babası tekrar eve geldi. Özgür’ün babası kız kardeşimle tekrardan beraber olmak istediğini belirtti. Ateş edip annemi, kendi kayınvalidesini öldürdü. İçeride yatıp çıktı."