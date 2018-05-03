Özge’nin babası isyan etti: Resmen cinayet

Üniversite öğrencisi Özge Kandemir, 7 Ekim 2016’da arkadaşı Büşra Özsayın ile buluştuktan sonra Kadıköy Caferağa’da yürürken arkadan gelen bir kamyonun altında kalarak can vermiş, Büşra Özsayın ise yaralanmıştı. Olayla ilgili ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada kamyon şoförüne 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi, Kandemir ailesinin tepkisine neden oldu. Özge Kandemir’in babası Oktay Kandemir şunları söyledi: “Kadıköy bölgesinde 40’a yakın insanımız öldü. Bunlardan biri de benim kızımdı. Trafik terörünü önlemenin yolu caydırıcı cezalar vermektir. ‘Nasıl olsa cezası yok’ diye rastgele insan öldürüyorlar. Buna ben ‘trafik terörü’ diyorum. Trafik terörünün önlenmesi, can kaybının önlenmesi açısından cezaların arttırılması gerekiyor. Kamyon şoförüne verilen cezayı da az bulduğunu söyleyen Oktay Kandemir sözlerine şu şekilde devam etti: “Benim kızım kaldırımda yürürken kamyon gelip eziyor. Bu cinayet değildir de nedir? Cinayettir resmen.”

İTİRAZDA BULUNACAKLAR

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra kamyon şoförü Aydın Yanık’a verilen cezaya itiraz edeceklerini söyleyen avukat Ömer Gedik ise, “Gerekçeli karar çıktıktan sonra itirazda bulunacağız. Kamyon şoförü 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Davada 3 yıl 4 ay verilmesi suçun işleniş şekline ve kusur durumuna göre az kalmaktadır” dedi.