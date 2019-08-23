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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.08.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Özgecan'ın kuzeniydi... Kan donduran ayrıntılar

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Özgecan'ın kuzeniydi... Kan donduran ayrıntılar

Mersin Cumhuriyet Savcılığı, 2015 yılında öldürülen Özgecan Aslan'ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu'nun (34) boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Ertürkoğlu (36) tarafından öldürülüp cesedinin parçalara ayrılmasının ardından katil zanlısı hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te minibüste tecavüz edilmek isterken öldürülen Özgecan Aslan'ın (20) kuzeni olan bankacı Cemile Ertürkoğlu, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 28 Kasım 2018'de boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Ardından cesedi eşi tarafından parçalara ayrıldı.

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı. Cinayete ilişkin savcılık iddianamesi hazırlanırken, katil zanlısı Ertürkoğlu'nun ifadeleri de ortaya çıktı. Buna göre Ertürkoğlu, hediye verme bahanesiyle eve çağırdığı eşinin boğazını maket bıçağıyla kestiğini, kıyma makinesine atarak parçaladığı cesedin bir kısmını kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attığını, bir kısmını ise şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüğünü ve daha sonra oğlunu okuldan alıp komşuya çay içmeye gittiğini, cinayet izlerini yok etmek için de evi çamaşır suyu ile temizlediğini anlattı.

Savcı, katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu hakkında cinayeti tasarlayarak işlediğini belirterek, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye konu ilk duruşmanın 21 Kasım'da görüleceği bildirildi.

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