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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN (DHA)
09.02.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Özgecan'ın babası: Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor

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Özgecan'ın babası: Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, "Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor. Bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir. Özgemin bu haksız saldırıya uğramasından sonra adeta duygularımız da öldü" dedi.

Acılı baba Aslan, Özgecan'ın katledilişinin 4'üncü yıl dönümünü doldurmaya 2 gün kala hislerini paylaştı. Ailece zor günler geçirdiklerini dile getiren baba Aslan, "Dile kolay, 4 yıl geçmiş. Her gün o acının, o ızdırabın, o kötü günün acısı katlanarak geçti. Onu düşünmediğim, aklıma gelmediği bir an bile yok. Sürekli, 'Ya sabır' diyorum. İlaç desteği ile ben de eşim de ayakta duruyoruz. Çünkü, 'Zaman her şeyin ilacı derler' fakat bu süreçte zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor. Hayat malum devam ediyor. Fakat bu hayatın içerisinde gülmeyi unuttuk desem yeridir. Çünkü çevrede de gülen insanları gördüğüm zaman buruk bir acı aklıma geliyor. Özgemin bu haksız saldırıya uğramasından sonra adeta duygularımız da öldü" diye konuştu.

'ONUN ÖLMESİ İYİ OLDU'

Aslan, kızını katleden Ahmet Suphi Altındöken'in cezaevinde öldürülmesine ilişkin de, "Ben hiçbir şey hissetmemiştim ama onun ölmesi iyi oldu. Fakat öbür ikisi içeride hala devlet tarafından besleniyor" dedi.

Özgecan Aslan, toprağa verildiği 14 Şubat Perşembe günü mezarı başında anılacak.

Özgecanın babası: Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor

Özgecanın babası: Zaman geçtikçe bu acı katmerleniyor

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