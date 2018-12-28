'Özelleştirmeyin biz de üretiriz'
SAKARYA Arifiye’de obüs üretiminin yanı sıra tank modernizasyonlarının yapıldığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrikası, ALTAY Tankı’nın seri üretimi için bir hafta önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirmeye açıldı. Fabrikada örgütlü, Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Harb-İş Sendikası karara tepki gösterirken, hem Sakarya’da hem de sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinde eylemlere başladı.
BAKAN AKAR’LA GÖRÜŞTÜLER
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşerek, özelleştirme kararının gözden geçirilmesini istedi. Sendikacıların taleplerini dinleyen Bakan Akar, süreçle ilgili bir değerlendirme yapacaklarını belirtirken, konuyu görüşmek üzere tekrar bir araya gelebileceklerini söyledi.
BURASI BİZİM GURURUMUZ
Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal da özelleştirmeye açılan askeri fabrikanın, ALTAY Tankı’nı üretebilecek yetkinlikte olduğunu belirterek şunları söyledi: “Son günlerde kamuoyunda bu özelleştirmeye karşı olmamızdan dolayı, sanki ALTAY Tankı’nın üretimine karşıymışız gibi bir algı oluşturuluyor. Kesinlikle böyle bir durum yok. Yerli ve milli bir tank üretilecekse, Sakarya’daki fabrikamız bu tankı üretecek yetkinlik ve kapasiteye sahiptir. Fabrikada 29 subay, 50 astsubay, 22 uzman çavuş, 112 memur ve 714 işçi çalışıyor. Burada obüs üretiliyor, tank modernizasyonları yapılıyor. Burası bizim gururumuz.”
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