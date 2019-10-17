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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim Servisi  
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Özel yetenek yanıtı... ‘114 programda devam ediyor’

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Özel yetenek yanıtı... ‘114 programda devam ediyor’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerden bazılarına 2020’den itibaren merkezi sınavla öğrenci yerleştirilmesine yönelik kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14’üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçileceğini belirten Saraç şunları söyledi: “Özel yetenek sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor. YÖK Genel Kurulu’nda alınan karar, 128 programdan sadece 14’ü ile ilgili. Bu programların ortak özelliği hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirmeyle ilgili öğrenci alınması. Dolayısıyla ‘bunlar sadece özel yetenekle girilebilecek programlar’ düşüncesi yanlış. Bu programlar aradığı yeterlilikler ve kazandırdıkları yetkinlikler bakımından sadece özel yeteneğe bağlı programlar değil. Bunlardan merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan programların mezun yeterliliği de hiçbir zaman münakaşa konusu olmamıştır. Demek ki özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı. Kamuoyunda özel yetenek sınavının tamamen kaldırılmış olduğu gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması, öğrenci ve ailelerini de yanıltmaya yönelik bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışılıyor.”

MERKEZİ YERLEŞTİRME KARARI ALINAN BÖLÜMLER

- MERKEZİ yerleştirmeyle öğrenci almasına karar verilen 14 program ‘çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı’ olarak sıralandı.

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