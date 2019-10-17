Özel yetenek yanıtı... ‘114 programda devam ediyor’
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerden bazılarına 2020’den itibaren merkezi sınavla öğrenci yerleştirilmesine yönelik kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14’üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçileceğini belirten Saraç şunları söyledi: “Özel yetenek sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor. YÖK Genel Kurulu’nda alınan karar, 128 programdan sadece 14’ü ile ilgili. Bu programların ortak özelliği hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirmeyle ilgili öğrenci alınması. Dolayısıyla ‘bunlar sadece özel yetenekle girilebilecek programlar’ düşüncesi yanlış. Bu programlar aradığı yeterlilikler ve kazandırdıkları yetkinlikler bakımından sadece özel yeteneğe bağlı programlar değil. Bunlardan merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan programların mezun yeterliliği de hiçbir zaman münakaşa konusu olmamıştır. Demek ki özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı. Kamuoyunda özel yetenek sınavının tamamen kaldırılmış olduğu gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması, öğrenci ve ailelerini de yanıltmaya yönelik bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışılıyor.”
MERKEZİ YERLEŞTİRME KARARI ALINAN BÖLÜMLER
- MERKEZİ yerleştirmeyle öğrenci almasına karar verilen 14 program ‘çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı’ olarak sıralandı.
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