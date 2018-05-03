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    Özel uçağı ile kaçmaya çalışıyordu... Kumar baronuna büyük şok!

    Hürriyet Haber
    03.05.2018 - 15:50 | Son Güncelleme:

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında açılan davada yargılanan kumar baronu Veysel Şahin’in de aralarında bulunduğu 60 şüpheli hakkında Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nce karar verildi. Mahkeme şüphelilerden 3’ünün beraatine karar verirken 57 şüphelinin ise tutuklanmasına hükmetti.

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı gelen bir ihbar üzerine geçtiğimiz aylarda yasadışı bahis oynatan bir çetenin peşine düşmüş, yapılan operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Örgüt lideri olduğu belirtilen kumar baronu Veysel Şahin ise Sivas'ta özel uçağıyla Kıbrıs'a kaçmak üzereyken yakalanmış ve tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

    57 TUTUKLAMA, 3 BERAAT

    Sabah’ın haberine göre; Şüpheliler Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Yapılan yargılama geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Mahkeme şüphelilerden 3'ünün beraatine, aralarında Veysel Şahin'in de bulunduğu 57 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verdi.

    ŞAHİN'E 10 YIL 6 AY

    Kumar baronu Veysel Şahin 'örgüt kurmak' ve 'yasa dışı bahis oynatmak' suçları kapsamında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 56 şüpheli ise çeşitli suçlardan hapis cezası aldı.

    Bu arada mahkeme, eski futbolcu Gürcan Çarkçı'nın avukatı Murat Sultansu'nun itirazları neticesinde Türk Ceza Kanunu'nun 43. Maddesinde düzenlenen arttırım maddesini uygulamadı.

     

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    Etiketler: özel uçak , tutuklama kararı , gündem
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