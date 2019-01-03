Özel: Tek formül koltuk sigortası
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilişkin “Meşru değilsin” sözlerine yanıt vererek, “Meşruiyet halk iradesi ve hukuka uygun işler yapmaktır. Erdoğan’ın yaptığı işlerin hangisinde halkın iradesine saygısı vardır, hangisinde hukuka uygunluk vardır?” dedi.
AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı da eleştiren Özgür Özel, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:
“Seyahat şirketlerinin koltuk sigortası var, o sigortadan yaptırsın. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçileceğine kendisi ve ailesi, Sayın Genel Başkanımız, bir de Sayın Yıldırım inanıyor. O nedenle mevcut koltuğunu da bırakmak istemiyor. Binali Yıldırım’ın korku, endişe ve talebi için tek formül koltuk sigortası. Başbakanlık kaldırılırken ‘Koltuk elimizde kaldı’ demişti, bu sefer altından kayacak diye korkuyor. Ama Binali Yıldırım şu anda harcamaması gereken Meclis parasını harcıyor. Adaylığı ile ilgili gittiği yerlere Meclis’in arabası ile gidiyor. Koltuk sigortasını Meclis bütçesinden yaptıracaksa yaptırmasın. Sigortanın primini CHP olarak öderiz. Yeter ki Anayasa’yı çiğneyerek, ülkeyi demokrasi ayıbına götürmesin.
KİM MEŞRU
Erdoğan 27 Aralık’ta ‘Kılıçdaroğlu bizce meşrudur’ demişti. Dün (önceki gün) ‘meşru değil’ demiş. Günü gününe, saati saatine uymayan, fikir değiştirmelerinden birisi. Sabah ‘Ey Trump bizim papazı vermeden bu papazı alamazsın’ diyerek öğleden sonra papazı yollayan, ‘Bu can bu bedende durdukça Deniz Yücel’i vermem’ diyerek, Merkel’in telefonu ile yollayan, ‘Büyükada tutukluları darbeyi yönettiler’ diyerek, Shröder’in telefonu ile yollayan birisinin, Kılıçdaroğlu’nun meşruluğunu sorgulamaya hakkı yoktur. Yüzde 59 oyla seçilmiş başkanını görevden alan mı meşrudur, seçilmiş belediye başkanlarını istifaya zorlayan mı meşrudur, Meclis Başkanı’nı istemeye istemeye, zorla İstanbul belediye başkanı adayı yapan mı meşrudur?” m Rifat BAŞARAN/ANKARA
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