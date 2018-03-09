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    Özel sağlık ve hayat sigortası primleri net maaşı ne kadar yükseltir?

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

    Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biride, özel sağlık ve hayat sigortası primlerinin net maaşlarını arttırıp arttırmadığı konusu. Bu hususta bilgi edinmek isteyen vatandaşlar konu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, özel sağlık ve hayat sigortası primleri maaşı yükseltir mi?

    İş hayatında yer alan çalışanlar son dönemler, 'özel sağlık ve hayat sigortası primleri net maaşımı ne kadar artırır?' sorusuna yanıt arıyor. Bu konuda merakını aydınlatmak isteyen vatandaşlar, çeşitli kaynakları kullanarak araştırma yapıyor. İşte çalışanları merak ettiği o sorunun cevabı...

    Çalışanlar özel sigorta şirketlerine ödedikleri sağlık sigorta ödeme belgelerini işverenlerine ilettiklerinde, ücretlerinin yüzde 15’lik kısmına kadarki primleri vergi matrahlarından indirilebiliyor (GVK Md. 63/3). Yıllık indirilebilecek tutar, asgari ücretin yıllık tutarını da aşamıyor. Örneğin 5.000 TL brüt ücreti olan bir çalışan için; aylık 200 TL’ye denk gelen bir poliçeyle (yüzde 20 vergi diliminde olduğu varsayıldığında) 200 TL daha az vergi matrahı hesaplanır ve ele geçen net maaş ise 40 TL artmış olur. Çalışan bu yüzden ilaveten yıllık 480 TL daha fazla net maaş elde etmiş olur. Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri eş ve küçük çocuk adına da olabiliyor. Hayat sigorta primlerinin ise ancak yarısı vergi matrahından indirilebiliyor.

    Etiketler: özel sağlık sigortası , hayat sigortası , özel sağlık sigortası primleri , SeoHaber , gündem
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