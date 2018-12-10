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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.12.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Özel rehabilitasyon merkezinde işkence iddiası!

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Uşak'ta engelli çocuklarının eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezinde işkenceye maruz kaldığını öne süren aile suç duyurunda bulundu.

Anne Emine Kılınç (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki serebral palsi hastası ve otizmli çocukları M.K'nin uzun süredir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gördüğünü söyledi.

Kılınç, haftanın üç günü kurumun servis araçlarıyla rehabilitasyon merkezine götürülen oğlunu cumartesi günü evden uğurladığını, saat 14.00 gibi yine servisle eve getirilen çocuğunun yüzü ve kollarında büyük morluklar gördüğünü belirtti.

Serviste görevli hostesin, oğlunu bu şekilde teslim aldığını söylemesi üzerine merkezi arayarak durumla ilgili bilgi edinmeye çalıştığını anlatan Kılınç, "Oğlum konuşamıyor, kendisini ifade edemiyor, vücudundaki yara ve morluklarla ilgili merkeze ulaşmaya çalıştım, bir süre kimseye ulaşamadım. Kimi aradıysam telefonu açmadı. Daha sonra telefona çıkan yetkililer olayı kabul etmediler. Ben de hemen kocamı arayarak durumu anlattım. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giderek oğlumun tedavisini yaptırdım." diye konuştu.

"İKİ KOLUNDA ONLARCA MORLUK VARDI"

Hastanedeki muayene esnasında oğlunun üzerindeki çamaşırları çıkardığını, iki bacağında da geniş morluklar olduğunu fark ettiğini söyleyen anne Kılınç, şunları kaydetti:

"Doktor çok şaşırdı, ben olayı anlattığımda oğlumun vücudunu iyice inceledi. Yüzünün bir bölümü şiş ve mordu. İki kolunda onlarca morluk vardı sanki ısırık izi gibi. Yine ayaklarında ısırık izini andıran büyük morluklar vardı. İlk kez böyle bir durumla karşılaştık. Hastaneden çıktıktan sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduk."

"SORUMLULAR BULUNSUN"

Kılınç, eğitim merkezi yetkililerinin iddiaları kabul etmediğini, alerjik reaksiyona bağlı morlukların oluştuğu yönünde söylemlerde bulunduğunu dile getirerek, sorumluların bulunmasını istedi.

Oğlunun kollarındaki yara ve izler nedeniyle acı çektiğini ve kimsenin dokunmasına izin vermediğini ifade eden Kılınç, şunları söyledi:

"Rehabilitasyon merkezi şimdi bu yaraları çocuğun kendisinin yapabileceğini söylüyor. Bir insan kendi kolunun arkasını nasıl ısırır. Oğlum hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı. Madem böyle bir durum yaşanıyor, kimse neden müdahale etmiyor? Biz kimseyi suçlamadan olayın aydınlanmasını istiyoruz. Oğlum merkeze girerken ve çıkarken güvenlik kamerası görüntüleri var. Bir engelli çocuğa bunu nasıl yaparlar aklım almıyor. Ben bu tür merkezlerde her yere güvenlik kamerası takılmasının zorunlu hale getirilmesini istiyorum."

Baba Sabri Kılınç da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de konuyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını, iki müfettiş görevlendirdiklerini belirterek, rehabilitasyon merkezi hakkında savcılığa suç duyurunda bulunacaklarını söyledi.

REHABİLTASYON MERKEZİNDEN AÇIKLAMA

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamada, iddiaların asılsız olduğu öne sürüldü. Olayın yargıya intikal ettiği belirtilen açıklamada, gerekli soruşturmanın başladığı bildirildi.

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