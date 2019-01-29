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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Özel okul teşvikleri kaldırılacak mı?

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Özel okul teşvikleri kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca özel okula giden öğrencilere verilen destek ödemelerinin geleceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere, 2014-2015 eğitim öğretim yılından beri özel okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim öğretim desteği ödemesi devam ediyor. Peki, özel okul teşvikleri kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı duyurdu. Bu gelişmenin ardından, özel okullarda eğitim gören öğrenciler için kurumlara ödenen teşviklerin durumu merak konusu oldu. İşte, 'Özel okul teşvikleri kaldırılacak mı?' sorusunun yanıtı...

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı duyuru yayımlandı.

KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Duyuruda ayrıca, kamuoyunda "teşvik" olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler hariç olmak üzere diğer özel okullar için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek."

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