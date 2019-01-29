Özel okul teşvikleri kaldırılacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığınca özel okula giden öğrencilere verilen destek ödemelerinin geleceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere, 2014-2015 eğitim öğretim yılından beri özel okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim öğretim desteği ödemesi devam ediyor. Peki, özel okul teşvikleri kaldırılacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı duyurdu. Bu gelişmenin ardından, özel okullarda eğitim gören öğrenciler için kurumlara ödenen teşviklerin durumu merak konusu oldu. İşte, 'Özel okul teşvikleri kaldırılacak mı?' sorusunun yanıtı...
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı duyuru yayımlandı.
KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK
Duyuruda ayrıca, kamuoyunda "teşvik" olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler hariç olmak üzere diğer özel okullar için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek."
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