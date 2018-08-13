Özel okul teşviki belli oldu... 75 bin öğrenci daha faydalanacak
RESMİ Gazete’de dün yer alan tebliğlere göre 2018-2019 eğitim yılında özel okullardaki 75 bin öğrenci ilk defa eğitim-öğretim desteğinden faydalanacak.
Bu yıl okul öncesinde 3 bin 290, ortaokul ve lisede 4 bin 610, temel lise ile ilkokuldaysa 3 bin 960 TL’lik teşvik verilecek.
Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilere bu yıl da 7 bin TL’ye ulaşan destek sağlanacak.
Destek; yörenin kalkınmada öncelik derecesiyle gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesindeki öğrenci sayısı, öğrenci ve gidilecek okulun başarı seviyeleri dikkate alınarak sağlanacak.
2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, organize sanayi bölgelerinde (OSB) veya dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrenciler için eğitim-öğretim desteği de verilecek. Bu destekler bölümlere göre değişmekle beraber en düşük 4 bin 950, en yüksek ise 7 bin 420 TL olacak.
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