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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.08.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılıyor? Başvuruya dair her şey!

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Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılıyor? Başvuruya dair her şey!

Özel okul teşvik başvurusu, evlatlarının eğitimini özel eğitim kurumlarında sürdürmek isteyen velilerin sorguladığı konu oldu. Özel okul teşvik başvuru koşulları aracılığıyla bu haktan yararlanıp yararlanamayacağını öğrenecek olan ebeveynler, bu duruma göre işlemlerini başlatacak. Peki, özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı başvuru formu ve şartlar hakkında tüm detaylar

Özel okul teşvik başvurusu için vatandaşların araştırması devam ediyor. Bu yıl 75 bin olarak açıklanan ve okul türlerine göre paylaştırılan kontenjanlara, koşulları taşıyan öğrenciler kabul edilecek. Peki özel okul başvurusu nasıl yapılacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı özel okul teşvik başvurusu hakkında detaylı bilgiler

ÖZEL OKUL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Özel okullarda,  2018-2019 eğitim öğretim yılında teşvikten yararlanacak her bir öğrenciye, okul öncesi eğitim kurumları için 3 bin 290’ar lira, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960’ar lira, ortaokul ve ortaöğretim için de 4 bin 610’ar lira destek ödemesi yapılacak.  Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin veli veya vasileri, eğitim ve öğretim desteği için kayıtlı bulundukları resmi veya özel okullardan e-Okuldaki, “Özel kurumlar eğitim ve öğretim desteği” menüsü üzerinden başvuru yapacak.     

Eğitim öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin veli veya vasileri, okul öncesi eğitim yapılan resmi veya özel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuruda bulunabilir.     

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin veli veya vasileri, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya özel okul müdürlüklerine müracaat edecek. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8’inci sınıfı tamamlayan öğrencilerden, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin veli veya vasileri de başvurularını öğrencilerin mezun oldukları ortaokullardan gerçekleştirebilecek.     

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

KAÇ ÖĞRENCİ DESTEK ALABİLECEK?

Resmi Gazete’de dün yer alan tebliğlere göre 2018-2019 eğitim yılında özel okullardaki 75 bin öğrenci ilk defa eğitim-öğretim desteğinden faydalanacak.

Bu yıl okul öncesinde 3 bin 290, ortaokul ve lisede 4 bin 610, temel lise ile ilkokuldaysa 3 bin 960 TL’lik teşvik verilecek.

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilere bu yıl da 7 bin TL’ye ulaşan destek sağlanacak.

Destek; yörenin kalkınmada öncelik derecesiyle gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesindeki öğrenci sayısı, öğrenci ve gidilecek okulun başarı seviyeleri dikkate alınarak sağlanacak.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, organize sanayi bölgelerinde (OSB) veya dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrenciler için eğitim-öğretim desteği de verilecek. Bu destekler bölümlere göre değişmekle beraber en düşük 4 bin 950, en yüksek ise 7 bin 420 TL olacak. 

Eğitim Öğretim Desteği Verilen Okul Türleri, Destek Tutarları ve Öğrenci Sayıları

S. No

Okul Türü

Destek Tutarı (TL)

İlk Defa Destek Verilecek 
Öğrenci Sayısı

1

Okul Öncesi Eğitim Kurumu

3.290,00

6.000

2

İlkokul

3.960,00

15.000

3

Ortaokul

4.610,00

15.000

4

Lise

4.610,00

15.000

5

Temel Lise

3.960,00

24.000

TOPLAM

75.000

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında Tablo-2’de yer alan katsayılar kullanılacaktır.

Tablo-2: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri Katsayıları

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi

Katsayı

1. Bölge

0,95

2. Bölge

0,95

3. Bölge

1,00

4. Bölge

1,00

5. Bölge

1,20

6. Bölge

1,30

SINIF TEKRARA YAPAN HAKKINI KAYBEDİYOR
Eğitim öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek. Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek.  2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.     

BAŞVURULAR 6 EYLÜL’E KADAR YAPILABİLECEK
Destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS, öğrenciler ise e-Okul üzerinden 6 Eylül’e kadar başvurularını yapacak. Tercih işlemi yapabilecek öğrenciler, 7 Eylül’de ilan edilecek. Öğrencilerin tercihleri ise 7-14 Eylül’de alınacak. Yerleştirme sonuçlarının 17 Eylül’de ilan edilmesinin ardından, nakil ve kesin kayıt işlemleri 21 Eylül’e kadar sürecek. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı 24 Eylül’de, ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 24-28 Eylül’de gerçekleştirilecek.     

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