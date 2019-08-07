Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılır? Teşvik başvuruları kaldırıldı mı?
Özel okul teşvik başvurusu, çocuklarını özel okullarda okutmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Teşvik başvurularında bulunarak çocuklarının özel okul eğitim bedellerinin bir kısmını karşılamak isteyen veliler, detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, özel okul teşvik başvuruları kaldırıldı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Özel okul teşvik başvuruları, geçtiğimiz yıllarda velilerin özel okul tercihlerine destek niteliği taşımaktaydı. Bu program kapsamında özel okul ücretlerinin bir kısmını karşılayan veliler, geriye kalan kısmını ise devlet desteği olarak almaktaydı. Peki, özel okul teşvik başvurusu 2019 yılında da alınacak mı? İşte, o konu hakkında son gelişmeler
ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURULARI KALDIRILDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin yapılacak yeni düzenlemelerin yer aldığı duyuru yayımlandı.
Duyuruda ayrıca, kamuoyunda "teşvik" olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler hariç olmak üzere diğer özel okullar için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek."
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