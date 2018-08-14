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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.08.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Özel okul teşvik başvurusu başladı mı? 2018-2019 teşvik başvurusu

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Özel okul teşvik başvurusu başladı mı? 2018-2019 teşvik başvurusu

Özel okul teşvik başvurusu ile yeni dönemde çocuklarına özel öğretim kurumlarında eğitim ortamı sağlamak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı hususlar arasında yer alan özel okul teşvik başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açacağı sistem üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Peki, özel okul teşvik başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Özel okul teşvik başvurusu için geri sayım devam ediyor. Türkiye genelinde toplam 75 bin öğrenci için geçerli olacak olan özel okul teşvik başvurusu, bakanlığın açacağı ekran üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, özel okul teşvik başvurusu için aranan şartlar neler olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Özel okul teşvik başvurusu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Başvuru süreci hakkında açıklama yapılması halinde tüm detaylar ve başvuru koşulları haberimizin içerisine eklenecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

KAÇ ÖĞRENCİ DESTEK ALABİLECEK?

Resmi Gazete’de dün yer alan tebliğlere göre 2018-2019 eğitim yılında özel okullardaki 75 bin öğrenci ilk defa eğitim-öğretim desteğinden faydalanacak.

Bu yıl okul öncesinde 3 bin 290, ortaokul ve lisede 4 bin 610, temel lise ile ilkokuldaysa 3 bin 960 TL’lik teşvik verilecek.

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilere bu yıl da 7 bin TL’ye ulaşan destek sağlanacak.

Destek; yörenin kalkınmada öncelik derecesiyle gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesindeki öğrenci sayısı, öğrenci ve gidilecek okulun başarı seviyeleri dikkate alınarak sağlanacak.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, organize sanayi bölgelerinde (OSB) veya dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrenciler için eğitim-öğretim desteği de verilecek. Bu destekler bölümlere göre değişmekle beraber en düşük 4 bin 950, en yüksek ise 7 bin 420 TL olacak. 

Eğitim Öğretim Desteği Verilen Okul Türleri, Destek Tutarları ve Öğrenci Sayıları

S. No

Okul Türü

Destek Tutarı (TL)

İlk Defa Destek Verilecek 
Öğrenci Sayısı

1

Okul Öncesi Eğitim Kurumu

3.290,00

6.000

2

İlkokul

3.960,00

15.000

3

Ortaokul

4.610,00

15.000

4

Lise

4.610,00

15.000

5

Temel Lise

3.960,00

24.000

TOPLAM

75.000

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında Tablo-2’de yer alan katsayılar kullanılacaktır.

Tablo-2: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri Katsayıları

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi

Katsayı

1. Bölge

0,95

2. Bölge

0,95

3. Bölge

1,00

4. Bölge

1,00

5. Bölge

1,20

6. Bölge

1,30

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