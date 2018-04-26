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    Özel okul idaresine yeni şartlar

    Bülent SARIOĞLU/ANKARA
    26.04.2018 - 21:23 | Son Güncelleme:

    Devlet üniversitelerinden 13’ünün bölünmesiyle yeni üniversiteler kurulmasını içeren yasa tasarısı, özel okullar ve kurslar için de yeni kurallar getirdi. Özel öğretim kurumlarının kurucusu, temsilcisi ve personelinde aranacak şartlar yeniden belirlendi. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis cezası alan öğretmenler, özel okullarda çalışamayacaklar. Türk Ceza Yasası’nda ‘hak yoksunluğu’nu bitiren süreler bu konuda işlemeyecek.

    AFFA UĞRASALAR DA ÇALIŞAMAYACAKLAR

    Ayrıca, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar, zimmet, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ceza almamış olmaları veya bu suçlardan haklarında dava bulunmaması, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, katılımı veya bağlantısı olmaması şartları aranacak. Bu durumda olanlar, affa uğramış olsalar bile özel okullarda çalışamayacaklar. CHP Muğla Milletvekili, emekli savcı Ömer Süha Aldan, hakaret veya basit yaralama sonucunda bile ömür boyu meslek yasağı geleceğini belirterek, “Birine yumruk atsanız öğretmenlik hakkınız gidiyor. Hukuk devletinde böyle bir ceza olamaz. Anayasa’daki eşitlik, cezaların kişiselliği, çalışma hakkı ve hukuk devleti ilkelerine aykırı” dedi. Tasarıyla güzellik uzmanı yetiştiren özel kurslara aynı zamanda hizmet satıp gelir elde etme olanağı da sağlandı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Türk Ceza Yasası , okul , gündem
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