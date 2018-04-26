Özel okul idaresine yeni şartlar

AFFA UĞRASALAR DA ÇALIŞAMAYACAKLAR

Ayrıca, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar, zimmet, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ceza almamış olmaları veya bu suçlardan haklarında dava bulunmaması, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, katılımı veya bağlantısı olmaması şartları aranacak. Bu durumda olanlar, affa uğramış olsalar bile özel okullarda çalışamayacaklar. CHP Muğla Milletvekili, emekli savcı Ömer Süha Aldan, hakaret veya basit yaralama sonucunda bile ömür boyu meslek yasağı geleceğini belirterek, “Birine yumruk atsanız öğretmenlik hakkınız gidiyor. Hukuk devletinde böyle bir ceza olamaz. Anayasa’daki eşitlik, cezaların kişiselliği, çalışma hakkı ve hukuk devleti ilkelerine aykırı” dedi. Tasarıyla güzellik uzmanı yetiştiren özel kurslara aynı zamanda hizmet satıp gelir elde etme olanağı da sağlandı.