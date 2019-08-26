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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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EĞİTİM SERVİSİ
26.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Özel okul açmaya yeni kriterler

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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okul açma kriterlerini düzenleyen yeni bir yönetmeliğin hazırlandığı söyledi.

Selçuk, Hürriyet’in dün manşetten duyurduğu ve velilere “Kapandık” diye mesaj atan İstanbul Halkalı’daki özel okulla ilgili, “Soruşturma yapılıyor” diye konuştu. CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Selçuk’un açıklamaları şöyle:

- ÖZEL ÖĞRETİM  YÖNETMELİĞİ: Bu yıl özel öğretim kurumlarının açılması konusunda yeni bazı şartlar getiriyoruz. Açan kurumun yatırım sermayesi gibi bazı kriterler dikkate alınıyor. Bunun yönetmeliği bitmek üzere. Hürriyet gazetesinde yer alan haberdeki okulla ilgili bilgimiz haftalar öncesinden var. Soruşturma yapılıyor. Özel öğretimde binlerce okuldan bahsediyoruz. Eğer bir okulun üzerinden yaftalarsak, bu okullarımıza gereksiz bir güvensizlik yaratır.

- TÜRKÇE 4 DİL BECERİ TESTİ HAZIRLADIK: Türkçede okuma, yazma, dinleme ve yazma becerilerini ölçmek için 5-6 ay önce çalışmaları tamamlanan Türkçe 4 Dil Beceri Testi hazırladık. Öğrencilerimizin ilkokuldan itibaren bu becerilerini ölçerek sınıf geçmelerini sağlamak, karneleriyle bunu ilişkilendirmek istiyoruz. Bir sonraki eğitim yılına yetişeceğiz.

- ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER: Atama bekleyen 700 bin öğretmenimiz var. Her yıl eğitim fakültelerinden 40 bin civarında öğrencimiz mezun oluyor. YÖK ile yaptığımız işbirliğiyle öğretmenlik fakültelerinin kontenjanları yüzde 10 azaldı. Pedagojik formasyonu da bu nedenle kaldırdık. Öğretmen olmaya hak kazanmış kimsenin formasyon alması gerekmeyecek. Bakanlık olarak biz vereceğiz. Giderek 1 milyona ulaşması beklenen atanamayan öğretmeni atamamızı beklemek çok rasyonel değil.

- SURİYELİLERİN ÜÇTE İKİSİ OKULDA: 800 bin civarında Suriyeli öğrenci okullarımızda. Suriyeli öğrencilerin üçte ikisine çözüm üretiyoruz. Geri kalanlar içinse uluslararası kurumlarla çalışıyoruz.

- LGS SINAVI: LGS’nin değiştirilmesi için çabamız yok. Bir sınavı dönüştürerek bir ülkenin eğitim sistemi dönüşmez. Çocuklarımıza örnek soruları geçen yıl gösterdik. Bu yıl da geliştirerek devam edeceğiz. Matematiğe ayrılan süreyi bu yıl 20 dakika uzattık. 

- BAĞIŞLARI YAZILIMLA İZLİYORUZ: Herhangi bir okulun, öğrenciye kaydını yapmıyorum demek gibi bir şansı olmamalı. Bu tür yaşanmışlıklar var. Hangi okulda, özel sınıfla açılmışsa biz bununla ilgili şikâyetleri toplayıp soruşturmayı başlattık. Okullar eğitim öğretim kalitesinin arttırılması için bağış alabiliyor. Makbuz karşılığında alınan bu bağışları geliştirdiğimiz bir yazılımla izliyoruz. Nasıl harcanacağına ilişkin okullarımıza inisiyatif veriyoruz.

FEN LİSELERİNE PROFESÖR: Öğretmenlerin geliştirilmesi konusunda eğitim fakülteleri ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Özellikle fen liselerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi dersleri üniversitelerden bazı profesörlerin vermesi konusunda bu sene ilk kez çalışmamız olacak.

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