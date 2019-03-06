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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
06.03.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

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Antalya’da bir özel öğrenci yurdunda kalan ortaokul öğrencisinin yurt müdürü tarafından darp edildiği iddia edildi. Öğrenci, "Hoca bana ‘Seni tuvalete sokarak kameralar önünde dövmem’ dedi. Tuvalette benim boğazımı sıktı. Boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı" dedi.

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  • Antalya’da özel öğrenci yurdunda öğrenciye darp iddiası
  • Antalya’da özel öğrenci yurdunda öğrenciye darp iddiası
  • Antalya’da özel öğrenci yurdunda öğrenciye darp iddiası
  • Antalya’da özel öğrenci yurdunda öğrenciye darp iddiası
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Olay Aksu ilçesinde bulunan Hilmiye Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre ilçede ilk ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu özel yurtta yatılı olarak kalan Celal Sönmez Ortaokul öğrencisi M.E.S, okulda müdür olarak görev yaptığı iddia edilen Mustafa G.’ye giderek parasının kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine öğretmen çocuğa kızarak, parasının nasıl kaybolduğunu sordu. Yine iddiaya göre müdür Mustafa G. daha sonra M.E.S’yi alarak ‘Seni kameralar önünde dövmem’ diyerek tuvalete götürdü ve tekme tokat dövdü. Durum üzerine M.E.S. ablasını arayarak durumu anlattı. Okula gelen abla, kardeşini alarak önce hastaneden darp raporu aldı daha sonra ise Aksu Polis Karakoluna giderek Mustafa G.'den şikayetçi oldu. Öte yandan çocuğun vücudunda bulunan morluklar ise dikkatlerden kaçmadı.

"KARDEŞİMİ ÖNCE TUVALETE GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Kardeşinin bir yıldır aynı yurtta kaldığını ifade eden Güner S, "Bir yıldır dayağa maruz kalmış, şiddete uğramış, tehdit edilmiş. Artık çocuk son evreye gelmiş. Akşam ağlayarak bizi aradı. Biz de hemen hastaneye giderek darp raporu alarak polis karakolunda şikayetçi olduk. Bütün çocuklar aynı şiddete maruz kalmış. Biz kardeşimi eğitim alsın diye gönderdik, dövülsün diye göndermedik. Kardeşimi önce tuvalete götüreceğini söylemiş. Sonra orada dövmüş. Böyle bir eğitimci olamaz" dedi.

"’HOCA BANA SENİ TUVALETE SOKARAK KAMERALAR ÖNÜNDE DÖVMEM’ DEDİ"

Şiddete maruz kalan 13 yaşındaki M.E.S. ise, "Ben her hafta yurda korku ile gidiyordum. Hoca beni dövecek mi diye korkuyordum. Hoca bana ‘Seni tuvalete sokarak kameralar önünde dövmem’ dedi. Tuvalette benim boğazımı sıktı. Burada benim boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı. En son dün benim param kayboldu. Ben de hocanın yanına gittim. Bana yine seni kameralar önünde dövmem dedi. Sonra kafama 4-5 kez vurdu. Sonra ben koltuğa oturdum. Kalkarsan seni döverim dedi. Zaten yurttaki bütün kameralar izlense orada neler olduğu ortaya çıkar" diye konuştu.

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