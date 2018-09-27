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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA, İHA
27.09.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

Kritik davada flaş talep!

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Kritik davada flaş talep!

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin davada, 31 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Özel Kuvvetler Komutanlığındaki (ÖKK) darbe girişimi davasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı, 31 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ederken, 35 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi. 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki ÖKK'nin ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 68 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müşteki İsmail Oğuz ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısına esas hakkındaki mütalaasını vermesi için söz hakkı verildi.

Savcı, ÖKK'nin FETÖ'cü darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını belirterek, davanın sanıklarından eski Albay Ümit Bak ile eski Yarbay Mehmet Ali Çelik'in bu kapsamda darbe faaliyetlerini koordine ettiğini söyledi. Ümit Bak, Mehmet Ali Çelik ile bazı darbecilerin darbe faaliyeti içinde olmayan askerleri darbeye dahil etmeye çalıştığına dikkat çeken savcı, dönemin ÖKK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın FETÖ'cü darbeciler tarafından kaçırılmaya çalışıldığını ancak Aksakallı'nın darbecilerin elinden kurtulduğunu ifade etti. 

"Elimde emir var, yeni komutan Semih Terzi" 
Aksakallı'nın telefon ile davanın sanıklarından Ümit Bak'a ulaştığını ve sıkıyönetim listesinin geçersiz olduğunu söylediğini belirten savcı, "Sanık Ümit Bak'ın 'elimde emir var, yeni komutan Semih Terzi' diyerek telefonu kapattığı anlaşılmıştır. Sanık Mehmet Ali Çelik'in ise Ümit Bak'a hitaben 'Neyi bekliyorsunuz komutanım? Bizim komutanımız Semih Terzi' dediği ve bu saatten sonra Ümit Bak'ın telefonlara cevap vermeme kararı verdiği belirlenmiştir" diye konuştu. 

31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi 
Savcı, darbe karşıtı askerlerin ÖKK nizamiyesine geldiğini ifade ederek, FETÖ'nün darbe girişiminin içinde bulunan askerlerin bu kişileri engellemeye çalıştığını söyledi. Savcı, darbeye yönelik faaliyet yürüten sanıklar Ahmet Müfit Küçük, Ali Kapucu, Baki Ağyar, Bekir Kurt, Bilal Tosun, Engin Kaya, Engin Sevinç, Fahri Ersoy, Faruk Erkul, Fatih Uysal, Gökhan Mercan, Mehmet Raydemir, Mehmet Ali Çelik, Murat Aydın, Mustafa Koyuncu, Muzaffer Han, Okan Türkmen, Osman Çolak, Özgür Çiloğlu, Ramazan Kılıç, Rasim Eşref Çıtak, Serkan Ak, Serkan Coşkun, Sezgin Güney, Şenol Soylu, Turgay Usanmaz, Uğur Demirtaş, Ümit Bak, Ümit Burtaçoğlu, Veysel Ezgin ve Yakup Akkuş'un "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, söz konusu sanıklardan Küçük, Ersoy, Coşkun, Güney ve Ezgin'e müşteki İsmail Oğuz'u "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ayrıca 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. 

Terör örgütü üyeliğinden ceza talep edildi 
Savcı, sanıklar Adem Loğa, Ahmet Aslan, Ahmet Seçkin Vural, Ahmet Turan Yücedağ, Alperen Berat Durmuş, Cem Sinan Yenal, Emrah Şentürk, Emre Andıç, Ertuğrul Bozçal, Fatih Rüştü Keten, Gürbüz Türk, Halil Kuş, Hüseyin Uğurer, Hüseyin Uludağ, Kadir Aslan, Mehmet Durmaz, Mehmet Koç, Mehmet Kuşlu, Mehmet Ali Eser, Mehmet Yaşar Çelik, Mustafa Avdan, Mustafa Sarıboğa, Osman Yalçın, Ökkeş Dursun Öztürk, Ömer Faruk Cavlazoğlu, Raşit Özdilek, Sedat Soysal, Selçuk Sert, Süleyman Menteş, Şükrü Bülbül, Ufuk Kaplan, Umut Coşkun, Yalçın Damar, Yasin Deribaş ve Yıldıray Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti. Firari 2 sanığın ise dosyalarının ayrılması istendi. 
Duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verildi. 

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