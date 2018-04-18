Özel köprüleri olacak

Daha önce Mersin Tarsus-Ankara Otoyolu’nda ve İstanbul’da Kuzey Çevre Otoyolu’nda uygulanan ekolojik köprü projesine yenisi ekleniyor. İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Soma İlçesinden geçen bölümünde yapımına başlanan ekolojik köprünün inşa çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içinde tamamlanması planlanan köprü ile otoyol yapımı sırasında yaşanacak habitat bölünmesinin önüne geçilecek ve yörede bulunan karaca, domuz, çakal, tavşan, tilki gibi birçok yaban hayvanının karşıdan karşıya rahatlıkla geçebilmeleri sağlanacak.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Özellikle karayolları yapılırken yaban hayvanlarını da düşünerek ekolojik köprülerin inşa edilmesini sağlıyoruz. Proje sayesinde hem yaban hayvanlarının yaşadıkları yerde varlıklarını sürdürmesini hem de muhtemel trafik kazalarının da önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi.