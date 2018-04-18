Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Özel köprüleri olacak

    Özel köprüleri olacak

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    18.04.2018 - 21:43 | Son Güncelleme:

    Karayolları ve Dışında Yaban Hayvanı Ölümleri Projesi kapsamında yaban hayatı bağlantılı kazaların sık meydana geldiği noktalar tespit edilerek ekolojik bariyerler (üst-alt geçit) yapılarak ekolojik köprü ve viyadükler oluşturuluyor.

    Daha önce Mersin Tarsus-Ankara Otoyolu’nda ve İstanbul’da Kuzey Çevre Otoyolu’nda uygulanan ekolojik köprü projesine yenisi ekleniyor. İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Soma İlçesinden geçen bölümünde yapımına başlanan ekolojik köprünün inşa çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içinde tamamlanması planlanan köprü ile otoyol yapımı sırasında yaşanacak habitat bölünmesinin önüne geçilecek ve yörede bulunan karaca, domuz, çakal, tavşan, tilki gibi birçok yaban hayvanının karşıdan karşıya rahatlıkla geçebilmeleri sağlanacak.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Özellikle karayolları yapılırken yaban hayvanlarını da düşünerek ekolojik köprülerin inşa edilmesini sağlıyoruz. Proje sayesinde hem yaban hayvanlarının yaşadıkları yerde varlıklarını sürdürmesini hem de muhtemel trafik kazalarının da önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Karayolları ve Dışında Yaban Hayvanı Ölümleri Projesi , hayvan , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri