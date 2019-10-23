Özel izinle girildi… İşte kritik ilçede son durum
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk özel izinle girdiği Resulayn’da son durumu izleyicilere aktardı.
YPG’li teröristlerin çekildiği Resulayn’da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Teröristlerin ilçeden çekilirken çok sayıda binayı tahrip ettiği gözlerden kaçmadı.
Özel yayın sırasında Mehmetçiğin detektörle mayın araması yaptığı görüldü.
Bu arada YPG’li teröristlerin ilçeye tuzakladığı 200 el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.
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